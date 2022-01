72-godišnji Mladen Ćustić iz mjesta Briševa kod Zadra priveden je u petak zbog komentara koji je napisao na Facebooku. Protiv njega je podignut optužni prijedlog zbog narušavanja reda i mira "vrijeđanjem i omalovažavanjem predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića".

Mladen Ćustić iz Briševa je na Facebooku u četvrtak članak lokalnog portala o posjetu premijera Andreja Plenkovića Zadarskoj županiji komentirao riječima: "Triba ga dočekat' pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone, nitko toliko nije ponizio i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik".

Nakon toga na njegova vrata pokucala je policija. U policiju na razgovor priveden je u petak. "Pokupili su me oko 12:30. Korektni momci, jedan me kasnije vratio svojim autom kući. Bio sam u radnom kombinezonu kad su stigli i rekli da moram na razgovor kod krim inspektora", rekao nam je Ćustić.

"Bilo mi je čudno, nikad nisam kažnjavan ni zbog čega, osim kazne za parkiranje. Kad sam došao tamo, prva optužnica je bila - prijetnja. Ja sam ih pitao - kakva prijetnja? Ako nađete da sam napisao da ga treba 'gađati' ili 'bacati na njega', to je prijetnja, a ja sam napisao 'dočekati' pokvarenim jajima", dodao je Ćustić.

"To je poruka ministru Božinoviću"

"Što se tiče policajaca, imam samo riječi pohvale. Ja im se zahvaljujem na pristojnosti. Imam i jedno novo saznanje - policija je uz narod. Ono što mi mislimo, što misli narod, to misli i policija. To je poruka ministru Božinoviću", istaknuo je.

Kaže da je komentar o dočeku pokvarenim jajima napisao instinktivno. "Plenković maltretira hrvatski narod zadnjih šest godina. Radio sam za Hrvatsku više od 40 godina, on ju ponižava", kaže nam Ćustić, koji se pravda da pod "narcisoidni jadnik" nije mislio na Plenkovića privatno, već na premijera koji na narcisoidan način vodi državu. "Otišlo nam je 400 tisuća ljudi koji se neće vratiti, ja za dvije godine možda neću imati mirovinu", navodi Ćustić i dodaje uz osmijeh kako izaziva Plenkovića da se potuku na ledini.

"Sutkinju sam molio da me zatvori, smijala se"

"U policiji su me zadržali do 19 sati, nisam pio vode niti pojeo ništa cijeli dan, dok me nisu vratili kući. Sutkinju sam molio da me zatvore, u kondiciji sam i nije mi problem. Ona se smijala na to", rekao je.

"Ako sam kriv, neka me kazni, obrazložit ću zašto sam napisao to što sam napisao i dalje se braniti šutnjom. Oni neka dokažu da se radi o uvredi", rekao je Ćustić i dodao da mu mobitel stalno zvoni te da mu se javljaju ljudi s riječima podrške.

Ćustić je o svemu što se dogodilo pisao i na Facebooku. Na svojem je profilu objavio optužni prijedlog, koji prenosimo uz njegovu dozvolu.

Optužni prijedlog (Foto: DNEVNIK.hr)

"Ovo je rezultat mog komentara premijera hrvatske Vlade koji katastrofalno vodi hrvatsku Vladu, jedan pokazatelj je masovno iseljavanje hrvatske mladosti u tuđinu. Premijer je došao u Zadar, zbog njegove sigurnosti mene je policija uhitila i zadržala dok premijer nije otišao s ovog područja, jer ja sam mu opasnost.

U policiji su mi najprije rekli da sam prijetio premijeru, s obzirom da sam im izbio taj argument okrenuli su na vrijeđanje, (da sam ga vrijeđao) bilo je još uhićenih. Sa mnom je bio čovjek sudionik akcije 'Maslenica' dok je vijenac postavljao premijer, on je bio u zatvoru isto za komentar.

"Mogu me zatvoriti, ali ušutkati neće"

Za vrijeme Jugoslavije kad bi Tito dolazio u Zadar milicija je zatvarala unutarnje neprijatelje odnosno Hrvate koji nisu idealizirali 'ljubičicu bijelu' bili su 'opasni' za druga Tita, baš kao danas ja i mnogi drugi koji vide upravo ono što vidim i ja."

"Mogu me zatvoriti, ali ušutkati me neće, ušutkati me mogu jedino fizičkom likvidacijom. Na znanje HDZ-u i njegovom vođi, ne bojim vas se. I pitanje - imamo li u Hrvatskoj ponovo kult ličnosti? Imamo li ponovo druga Tita?" napisao je na društvenoj mreži Mladen Ćustić.