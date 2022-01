Djevojka nestalog 27-godišnjaka pojasnila je što se sve događala u vrijeme nestanka Mateja i zašto s njim nije otišla na doček u Beograd.

Matej Periš nestao je prije nekoliko dana u Beogradu, nakon što je s prijateljima u srpskoj prijestolnici odlučio dočekati Novu godinu. Potraga je i dalje u tijeku, informacija je mnogo te se svaka provjerava.

Njegova djevojka Sanja otkrila je za Kurir što zna o svemu.

"Ne znam što da vam kažem. Mladić u crnim tenisicama nije on, u bijelima je. U vodi nije on, to da znate, zna se da je snimka stara. Znam da Matej ranije nije radio takve incidente, niti ludosti, znam s kim sam u vezi", rekla je.

Objasnila je i da je Matej bio ushićen što ide u Beograd proslaviti Novu godinu, planirao je to pola godine. S njima nije htjela ići jer je to muško društvo i nije bilo smisla da ide i ona. "Među nama nije bilo nikakvih problema", navela je.

Posljednji put se s njim čula 30. prosinca - poslao joj je videozapis oko 21:30. "Mobitel mi se ugasio, a bila sam na poslu. Došla sam kući oko ponoći i odgovorila mu na poruku te sam otišla spavati. Probudila sam se ujutro u sedam sati i vidjela da mi nije poslao poruku za laku noć kada je došao iz grada - što on uvijek radi. Poslala sam mu tada poruku i pitala ako je sve u redu", izjavila je.

No, odgovora ni dalje nije bilo, poslala mu je poruku i oko 14 sati. No, bezuspješno. "Razmišljala sam da ne spava možda toliko dugo. Onda sam se kasnije popodne čula s njegovim prijateljima koji su mi rekli da je nestao, da mu je jakna ostala, da ne znaju što se dogodilo. Bili su van sebe", dodala je.

Dotaknula se i cijele priče oko konzumiranja droge. "Oni uopće nisu u tom điru. A i da jesu, kako bi prenio drogu preko granice? Oni tamo ne znaju nikako, gdje bi to nabavili, tako da mi to nema smisla. Na tom videu što mi je poslao su se vidjele tri boce vina, ali njih je bilo sedam. Atmosfera je bila vesela, sjedili su, čekali večeru, ništa posebno", navela je njegova djevojka.

"Glupo će zvučati, ali ako je i bio drogiran - njemu je netko to podmetnuo u piće, on to nije sam uzeo. Ima još nade, uvijek ima nade. Imam osjećaj da će odnekud iskočiti", zaključila je.

Dotaknula se i Matejeve mame. "On je njoj sve na svijetu, njoj je možda i najteže, a nekako se najbolje drži. Oni su živjeli sami od njegove šeste godine. U kontaktu sam i s njegovim tatom, mamom i sestrom. Matejeva mama je inače pobožna, ima podršku od svih nas.", komentirala je za Kurir.

Detaljnije informacije o potrazi možete pogledati OVDJE.