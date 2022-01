Mir koji traže već tri desetljeća uskoro će dobiti 11 obitelji - nakon pronalaska masovne grobnice između Bobote i Pačetina i posmrtnih ostataka 11 osoba Ministarstvo branitelja uskoro će objaviti rezultate.

''Moj sin je imao 18 godina kad je otišao, ja sam molio da ne ide, da je mlad, ali on je imao volju ići'', prisjeća se Ilija Lovrić, otac nestalog branitelja, gledajući sliku svojega sina, a i Ilijin je otac ''u prošlom ratu dva brata izgubio, nikad im kosti nisu našli''.

I Kata Lozančić traga za svojim roditeljima: ''Otac i majka su odvedeni iz obiteljske kuce još 14. rujna, za vrijeme velikog tenkovskog napada na Trpinjskoj cesti''.

Hrvatska još traga za 1852 osobe, a 11 obitelji, napokon, nakon tri desetljeća naći će svoj mir.

''Ministarstvo hrvatskih branitelja objavit će ovih dana rezultate, točnije obavijestiti obitelji čiji najmiliji su pronađeni u nedavno otkrivenoj masovnoj grobnici koja se nalazi između Bobote i Pačetina'', najavila je Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila

Kata i Ilija u nadi da su to njihovi najmiliji prvi dan su posjetili mjesto gdje je otkrivena masovna grobnica.

''Nažalost, u dubini od 3,5 metra su oni njih zakopali. Sramota da iz Bobote neće nitko kazati, a znali su jer je na njihovoj zemlji'', kaže Lovrić, a Lozančić dodaje: ''Tko god našao svoje, čija god majka nađe sina, ili čovjek, žena, dijete, brata, sestru, muža … hvala dragom bogu što nam je dao to da ih možemo sahraniti. Čekamo DNK svi mi u iščekivanju da je to baš netko od naših''.



''Svatko gleda - barem dok sam živ da imam gdje upaliti svijeću'', kaže Lovrić.

Iako je otkucalo 30 godina, pronalazak ove masovne grobnice daje nadu brojnim obiteljima da će i one jednoga dana pronaći svoje najmilije.

Neslužbeno se doznaje i da će kod Bobote biti pronalazaka još posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata.





Jedna od onih koja iščekuje poziv iz Ministarstva branitelja, naime, još nema točnog datuma objave rezultata, je i, koja traga za sinom, a kako je kazala u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Mateom Drmić: ''Kada sam dobila informaciju o grobnici, u meni se pojavio dvojaki osjećaj: jedan je bio da ću možda riješiti sudbinu svojega sina kojega tražim 30 godina, a drugi je bio ona spoznaja kako ću se suočiti s još jednom grobnicom, s još jednim pogledom u tu rupu gdje su nabacana tijela vezana žicom... u jednom takvom stanju da jednostavno vam se takva slika ureže za čitav život, a želite da je možda i vaše dijete tu, da konačno saznate... da se riješi sudbina, da se može dostojno pokopati kao svaki čovjek koji ima pravo na svoj grob''.Svojega sina Tomislava Marija je zadnji put vidjela ''kada je imao 21 godinu, 18. studenoga i nakon toga kada je Borovo Commerce zapaljen, kad je on išao u kolonu s ostalim ljudima iz Borovo Commercea - braniteljima, civilima, djecom, ženama... izdvojen je iz te kolone, dobio je naredbu da mora unijeti jednu ranjenu ženu u autobus što je i napravio te ju je posjeo, ostao iza nje. Kada su došlo do Borova sela, morao ju je izbijeti u hol i došli su po njega u uniformi - jesu li to bili četnici ili JNA, ne zna se. Uglavnom, odveden je i ja više ništa o njegovoj sudbini ne znam''.Ta zadnja saznanja o njemu je dobila 2015. godine, kazala je i prisjetila se da je igrao i nogomet te je čak jedno vrijeme branio i za jedan srpski klub iz Pačetina: ''Ne može mi nitko reći da ga nisu poznavali i da nitko ne zna što se njemu dogodilo''.Spoznaja da netko nešto zna, a ne želi reći, strašna je, kaže Šestan: ''Idete ulicom, Vukovarom, i razmišljate kad susretnete nekoga zna li taj možda istinu, a ne želi reći, pomoći... to je grozno jer svako jutro se budite s nadom da ćete možda baš toga dana dobiti trag koji će vas dovesti do istine''.

