Virovitičko-podravska policija objavila je detalje tri prometne nesreće koje su u utorak uzrokovali vozači osobnih automobila bez položenog vozačkog ispita. Čak dvije u istom danu prouzročio je 17-godišnjak, koji je oba puta pobjegao s mjesta nesreće.

U prometnim nesrećama koje je vozeći bez položenog vozačkog ispita uzrokovao u Virovitici u utorak isti počinitelj u dobi od 17 godina i potom u oba slučaja napustio mjesta događaja, srećom, nije bilo ljudskih žrtava. Zabilježena je samo materijalna šteta.

Ispao iz automobila kojim je sletio, odletio u zrak, udarao i pao u dvorište

U trećoj i to teškoj prometnoj nesreći, koju je oko 12:40 u Maloj Črešnjevici u utorak uzrokovao 28-godišnjak vozeći također bez položenog vozačkog ispita, a ne koristeći ni sigurnosni pojas, on sam je zadobio ozljede. I to opasne po život te je zbog njih prevezen na daljnje liječenje u KBC Dubrava u Zagreb.

Do prometne nesreće je došlo kada je vozilo, nakon izlaska iz zavoja na nizbrdici, uslijed prebrze vožnje i nedovoljnog iskustva vozača zahvatilo putnu bankinu, a uslijed naglog vraćanja na kolnik je došlo do zanošenja vozila, slijetanja s ceste i prelaska preko putnog mosta s kojega je vozilo odletjelo u zrak.

Pri padu vozila je došlo do udara bočne strane vozila u kosinu odvodnog kanala, gdje je uslijed siline udarca došlo do ponovnog podizanja vozila u zrak, bočnog okretanja oko uzdužne osi i pada u dvorište obiteljske kuće prevrnuto na bočnu stranu, pri čemu je oštećeno 10-ak metara dvorišne ograde.

Vozač nije koristio sigurnosni pojas, a tijekom slijetanja je došlo do njegova ispadanja iz vozila kroz bočno staklo, uslijed čega je zadobio teške tjelesne ozlijede opasne po život.

Pobjegao dvaput s mjesta nesreće

Prebrza vožnja i neiskustvo uz gust promet uzeli su danak i u nesrećama koje je prouzročio 17-godišnjak s početka teksta.

U prvoj nesreći je osobnim automobilom udario u vozilo koje je bilo zaustavljeno u koloni ispred njega. Mjesto događaja je napustio ne sačekavši očevid ili razmjenu podataka s drugim sudionikom te

nastavio vožnju osobnog automobila.



Potom je u drugoj prometnoj nesreći u Rušanima sletio vozilom s ceste, također zbog kretanja brzinom neprilagođenom uvjetima na cesti, odnosno prolasku kroz pregledno križanje T-oblika.

Dolaskom do križanja je prilikom skretanja u lijevo zahvatio putnu bankinu i prednjim dijelom vozila udario u putni most koji je oštetio, nakon čega je nastavio kretanje kroz putni jarak i prednjim dijelom vozila udario u drugi putni most kojega je također oštetio i zaustavio se na zelenoj površini.

I nakon te nesreće je napustio mjesto događaja, a da s oštećenim vlasnicima imovine nije razmijenio podatke, objavila je policija.

Upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje je prekršaj iz kategorije najtežih prekršaja propisanih Zakonom o sigurnosti prometa na cestama za koji je propisana novčana kazna od najmanje 1320 eura ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom od tri mjeseca ako je prekršaj počinjen prvi puta i vozaču se upisuje šest negativnih prekršajnih bodova.

Na području Virovitičko-podravske županije, kažu u tamošnjoj policiji, nije često pa su u prvom tromjesečju ove godine dvije prometne nesreće s materijalnom štetom uzrokovali vozači koji su upravljali vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, a u nadzoru prometa je utvrđeno 27 prekršaja ove vrste.

Međutim, ''osim što je zakonom zabranjeno, upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita je opasno zbog nedovoljnog poznavanja prometnih pravila i prometnih propisa koji su nužni za sigurnost sudjelovanja u prometu tog vozača i svih ostalih sudionika u prometu, kao i vozačkog neiskustva'', istaknuli su iz policije.

