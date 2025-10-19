Užas na sjeveru Hrvatske: Poginuo muškarac (25), vozačica teško ozlijeđena

U prometnoj nesreći u mjestu Suha Katalena kod Đurđevca poginuo je 25-godišnji suvozač u autu bjelovarskih registracija, dok je 27-godišnja vozačica, koja je bila pod utjecajem alkohola teško ozlijeđena, priopćila je u nedjelju koprivničko-križevačka policija.

Nesreća se dogodila sinoć oko 21:10 sati u mjestu Suha Katalena, gdje je 27-godišnja vozačica osobnim automobilom bjelovarskih registracija zbog neprilagođene brzine sletjela izvan kolnika niz travnatu padinu, a vozilo se prevrnulo na bok.

Pri tom je smrtno stradao 25-godišnji suvozač, dok je 34-godišnji putnik lakše ozlijeđen, a 27-godišnja vozačica je zadobila teške tjelesne ozljede te je zadržana na liječenju u Općoj bolnici Koprivnica, priopćila je Policijska uprava Koprivničko-križevačka.

Kod vozačice je utvrđena koncentracija alkohola od 0,84 promila te joj je u koprivničkoj Općoj bolnici vađena krv i uzet urin radi utvrđivanja točne prisutnosti alkohola u organizmu, kao i radi utvrđivanja prisutnosti opojnih droga u organizmu, dodaje policija.

Tijelo poginulog 25-godišnjaka je prevezeno na Odjel Patologije Opće bolnice Koprivnica gdje će se obaviti obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika.

Policijska nastavlja kriminalističko istraživanje.

Na području Koprivničko-križevačke županije od početka godine u prometu su poginule četiri osobe.