Policija je završila kriminalističku istragu nad 25-godišnjakom koji je ukradene respiratore skladištio u Zagrebu kako bi ih dalje preprodao.

Policijski službenici PP na Medveščaku proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom kojeg sumnjiče da je od 8. ožujka do 2. travnja 2021. godine preko trgovačkog društva iz Republike Kosovo za trgovačko društvo sa sjedištem u Zagrebu, u kojem je on odgovorna osoba i direktor, nabavio 24 medicinska respiratora proizvođača iz Kraljevine Švedske u ukupnoj vrijednosti od 350.000 eura.



Tijekom kriminalističkog istraživanja putem međunarodne suradnje potvrđeno je da su respiratori tijekom transporta ukradeni u Švedskoj 15. veljače 2021. godine.



Medicinske respiratore, sumnja se, 25-godišnja je nabavio kako bi ih dalje preprodao u treće zemlje, iako je znao ili morao znati da su respiratori ukradeni.



Naime, s obzirom na značaj ove medicinske opreme u ozračju aktualne pandemije takvi se uređaji kupuju po točno propisanom protokolu uz uključivanje institucija koje to prate i evidentiraju. Upravo takav netipičan način kupnje koji nije u skladu s uobičajenim i zakonski reguliranim načinom nabave upućuje na sumnju da je osumnjičeni znao ili morao znati da su respiratori pribavljeni kaznenim djelom, a samim time upućuje i na sumnju u počinjenje kaznenog djela s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi.



Osumnjičeni je za dopremu respiratora u Zagreb angažirao ovlaštenog prijevoznika i potom ih uskladištio u ugostiteljskom objektu na području Zagreba.



Respiratori su oduzeti, a protiv osumnjičenog podnijeta kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.