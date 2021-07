Spašavatelji HGSS-a iz stanice Makarska u ponedjeljak oko 14:30 su spašavali turisticu koja je otišla planinariti na stazu Makar-Vošac, a da se prije toga nije dobro informarala ni pripremila.

Do strane turistice spašavatelji su došli u 15:22, a pronašli su je dehidriranu, dezorijentiranu i iznemoglu. Malo prije 16 sati unesrećenu su spašavatelji doveli do vozila HGSS-a, a kako nije bilo potrebe za hitnom medicinskom pomoći, spašavatelji su je otpratili do njenog smještaja.

"Do nesreće je došlo zbog loše informiranosti o planinarskoj stazi, neadekvatne odjeće i obuće i zbog nedostatka vode i hrane. Stoga još jedan put pozivamo sve građane da budu odgovorni i ne podcjenjuju majku prirodu, a pogotovo ne planinu", poručuju HGSS-ovci koji su se u potragu za mladom ženom uputili odmah po dojavi.

"Alarmirani su svi spašavatelji Stanice, uključujući one koji su sudjelovali na osiguranju triatlon utrke BLUE RED GREEN LAKE u Imotskom. U akciji je sudjelovalo 12 spašavatelja HGSS stanice Makarska", priopćio je HGSS.