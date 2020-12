Iako je prošla godina dana od pravomoćne presude kojom je proglašen krivim za smrt talijanskog nautičkog para Salpietro, Tomislav Horvatinčić neće u zatvor. Neće ići ni na liječenje u Njemačku zbog čega mu je više puta odgođen početak služenja zatvorske kazne.

Odgoda početka služenja kazne zatvora od četiri godine i 10 mjeseci Tomislavu Horvatinčiću vrijedit će do kraja siječnja iduće godine, no izvjesno je da će se i ona produljiti s obzirom na to da se novi termin operativnog zahvata može očekivati uoči ili nakon završetka roka odgode.

Tijekom proteklih mjeseci Horvatinčić je navukao bijes javnosti nakon što su ga novinari snimili u šetnjama, ali i na kavama. Takvi prizori ostavljali su dojam da njegovi zdravstveni problemi nisu teški i ništa neobični za 72-godišnjaka.

Za dva dana mora iza rešetaka, ali... Tomislav Horvatinčić opet traži odgodu odlaska u zatvor

Horvatinčić umjesto na sud otišao u – Njemačku: "Ne može doći, pogoršalo mu se zdravstveno stanje"

U javnosti se stekao dojam da uspješno izigrava pravosuđe koje je tek iz trećeg pokušaja donijelo presudu za tragediju iz kolovoza 2011. godine kada je svojom jedrilicom u šibenskom akvatoriju presjekao brodicu Francesca i Marinelle Salpietro te usmrtio bračni par nautičara. Njegovi zdravstveni problemi bili su razlog zašto je njegov odvjetnik u dva navrata tražio da mu se odgodi odlazak na izdržavanje kazne. Zahtjev za odgodu priložili su još krajem ožujka, a zatim i krajem rujna. U oba navrata sudu su priložili i medicinsku dokumentaciju.

U zahtjevu je bilo navedeno da Horvatinčić mora ići na operaciju u inozemstvo jer se operativni zahvat ne može izvesti nigdje u Hrvatskoj, a pogotovo ne u Bolnici za osobe lišene slobode.

Horvatinčićev odvjetnik Velimir Došen je za Novi list kazao kako je operativni zahvat kojim je trebao biti podvrgnut njegov klijent odgođen do daljnjeg zbog koronakrize s kojom se suočava i njemački zdravstveni sustav. Horvatinčić je i dalje u Hrvatskoj, a o novom terminu za operaciju dobit će obavijest 15. prosinca.

Sutkinja za izvršenje kazne zatvora zatražila je novo vještačenje kojim se trebalo utvrditi imaju li ostale hrvatske bolnice mogućnost izvedbe operacije koju Horvatinčiću treba.

Nedavni dopis ministra pravosuđa Ivana Malenice u kojem je suce zamolio da zbog aktualne koronakrize ne šalju osuđenike na odsluženje zatvorske kazne, ako baš ne moraju zbunio je javnost.

Iako je riječ o preporuci, a ne o odluci, sudovi su se našli u neobičnoj situaciji odlučivanja o izbjegavanju izvršenja kazne.