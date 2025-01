Ćorluka na suđenju Mamićima: "Nisam imao pravo na podjelu transfera, ne znam što je s drugim igračima"

Bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije Vedran Ćorluka rekao je u ponedjeljak, u nastavku suđenja braći Mamić i ostalima, da pri prelasku u Manchester City nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja niti je to tražio, a ne zna kakva je bila situacija s drugim igračima.

U nastavku suđenja za izvlačenje novca iz kluba, u tzv. aferi Dinamo 2 Ćorluka je u svome svjedočenju kazao da je ponudu o prelasku iz Dinama u Manchester City njemu i njegovoj obitelji predočio Zdravko Mamić, na što su pristali, jer su bili zadovoljni ponuđenim iznosom pa tako nekih pregovora s engleskim klubom nije ni bilo.

U Manchester su, kako navodi, potom otputovali Zdravko i Zoran Mamić, njegov otac i on i tamo su potpisali ugovor. Ćorluka je ustvrdio kako nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja niti je to tražio. Poznato mu je da je Dinamo dobio odštetu zbog njegovog odlaska u Manchester City, ali on u tome nije sudjelovao.

Na upite Uskoka Ćorluka je rekao kako mu nije poznata tvrtka Crescendo Sports Limited niti čime se bavi. Tvrdi da s njegove strane ta tvrtka sigurno nije sudjelovala u transferu u Englesku, a ne zna je li tvrtku možda angažirao Dinamo.

Tužiteljstvo optužnicom tereti Zdravka Mamića da je, nakon što je zaključen Ćorlukin transfer u Manchester City od 13 milijuna eura, sa sinom Mariom Mamićem dogovorio da će Dinamo s tvrtkom Crescendo Sports Limited, zaključili fiktivni ugovor temeljem kojeg će zagrebački klub toj tvrtki neosnovano isplatiti 1,2 milijuna eura, za zastupanje Ćorlukinih interesa na engleskom tržištu i posredovanje u transferu.

Uskom smatra da su Zdravko Mamić Mamić i njegov sin znali da nije bilo nikakve osnove za isplatu toga iznosa, jer ta tvrtka ni na koji način nije posredovalo u Ćorlukinom transferu u Manchester City koji je realiziran prije nego što je ta tvrtka osnovana.

Na upite tužiteljstva da pojasni dio svog iskaza iz istrage u kojem je naveo da Luka Modrić nije imao pravo na podjelu transfernog obeštećenja Ćorluka je na današnoj raspravi kazao kako vjeruje da je Modrić zasigurno sam dogovarao svoje uvjete.

I Vukojević posvjedočio da nije imao ugovoreno pravo na podjelu transfernog obeštećenja

Bivši igrač zagrebačkog kluba Ognjen Vukojević kazao je da je u Dinamo došao 2005. nakon što je njegov tadašnji klub u Belgiji konaktirao Zdravko Mamić koji je ispred Dinama dogovarao uvjete transfera s njim i njegovim ocem.

Kod prelaska u Dinamo iz Kijeva 2008. menadžer mu je bio optuženi Nikky Arthur Vuksan, a detalje ponude ukrajinskog kluba u telefonskom razgovoru mu je predstavio Zdravko Mamić, kada je bio na pripremama reprezentacije u Rovinju i rekao da će zamoliti tadašnjeg izbornika Slavena Bilića da ga pusti da ode u Kijev i potpiše ugovor jer je taj klub bio zainteresiran za njegov angažman.

Na upite tužiteljstva Vukojević je naveo da nije imao ugovoreno pravo na podjelu transfernog obeštećenja, a ne zna jesu li to pravo imali drugi igrači. Kazao je i da je čuo za agenciju Mamić sport, ali ne zna je li optuženi Mario Mamić zastupao neke igrače Dinama.

Na upite obrane Vukojević je kazao da je svoje uvjete tijekom igračke karijere dogovarao osobno pa tako i s Dinamom iz Kijeva, a ne zna što su klubovi međusobno dogovarali. Također, nije mu poznato je li zagrebački klub angažirao agenta za njegov prelazak u Dinamo iz Kijeva.

Suđenje se nastavlja 3. veljače, ispitivanjem novih svjedoka. U tzv. aferi "Dinamo 2", za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH, i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Četvorica okrivljenih već sporazumno osuđena nakon priznanja Uskokovih optužbi

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama" i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike da su kaznenim djelima NK Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura. Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe.

Nakon što su iznijeli obranu Mario Mamić i Sandro Stipančić su 16. prosinca 2024. priznali krivnju, a tri dana kasnije i osuđeni, temeljem sporazuma s Uskokom. Mario Mamić je bezuvjetno osuđen na godinu i četiri mjeseca zatvora, a poduzetnik Sandro Stipančić na 11 mjeseci, što će mu biti zamijenjeno radom za opće dobro.

Mariu Mamiću izrečena je sporedna novčana kazna u iznosu od 750 tisuće eura, a Dinamu mora nadoknaditi štetu od 2,08 milijuna eura te platiti troškove postupka od 70 tisuća eura. Okrivljenik Stipančić Dinamu mora vratiti nešto više od 113 tisuća eura, te platiti troškove sudskog postupka od 20 tisuća eura.

Još potkraj listopada 2023. prvi je okrivljeni Vuksan priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, temeljem sporazuma, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je potkraj studenog 2023. priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Pročitajte i ovo Je li jeftinije? FOTO Pogledajte cijene namirnica u trgovinama u Austriji

Pročitajte i ovo Predstavili detalje Najavljen novi potrošački bojkot u Hrvatskoj: "Ove proizvode nemojte kupovati sljedećih tjedan dana"