Ni nakon osam godina nije kraj kaznenom postupka koji se vodi protiv Tome Horvatinčića. On je optužen za izazivanje pomorske nesreće u kolovozu 2011. u kojoj su smrtno stradali talijanski supružnici Salpietro.

Ako je za suditi prema trenutnom stanju, suđenje Horvatinčiću se ne bliži kraju jer je prvostupanjska osuđujuća presuda ukinuta iz procesnih razloga.

Horvatinčića bi mogla dočekati preinaka izrečene kazne od četiri godine i 10 mjeseci zatvora. Utvrđeno je kako je jedan od žalbenih navoda osnovan pa samo potvrđivanje presude nije dosadašnja sudska praksa.

S obzirom na to da odluka o podnesenim žalbama nije otpremljena sa Županijskog suda u Zadru, nije moguće dobiti službenu potvrdu. Zanimljivost je da je suđenje održano početkom rujna, no potrebne odluke još nema.

Kako Jutarnji.hr doznaje, postoji mogućnost da zadarski suci potvrde osuđujuću presudu za Horvatinčića uz manje izmjene. Također, ustvrdili su da je jedan od žalbenih navoda osnovan te da bi eventualno potvrđivanje presude bilo u suprotnosti s dosadašnjom sudskom praksom.

Podsjetimo, Horvatinčiću se sudi za kazneno djelo izazivanja pomorske nesreće s dvoje smrtno stradalih. Za to je kazneno djelo, sukladno zakonu koji je vrijedio u trenutku prometne nesreće, predviđeno i do 10 godina zatvora. Međutim, od 2011. do danas su se zakoni promijenili. Konkretno, pitanje je nadležnosti sudova.

Sukladno prijašnjem zakonu, Horvatinčićev bi slučaj pratio Općinski sud. Novi zakon nalaže da taj slučaj preuzme Županijski sud. Problem je nastao jer je na Općinskom sudu u Šibeniku bio u tijeku treći ponovljeni postupak koji je suđenje priveo kraju, a sve sa zaključkom od gotovo pet godina zatvora za Horvatinčića. No to rješenje je bilo nepravomoćno. Zbog toga bi se Horvatinčiću moglo nastaviti suđenje, no ovog puta na šibenskom Županijskom sudu.