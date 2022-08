Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala je s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom o nesreći koja se u subotu rano ujutro dogodila na autocesti A4.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina gostovao je u Dnevniku Nove TV te je komentirao prometnu nesreću koja se u subotu u ranim jutarnjim satima dogodila na autocesti A4 prilikom čega je poginulo 12 osoba.

"Zna se da je vozač skrenuo i izletio s ceste. Ono što se još uvijek ne zna je zbog čega", izvijestila je uživo reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac koja je izvlačenje autobusa pratila od jutra te je uživo u Dnevniku Nove TV razgovarala s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom.

"Preuranjeno je još govoriti zbog čega je došlo do ove teške prometne nesreće. Međutim, ono što znamo nakon provedenog očevida jest to da je vozač izgubio kontrolu nad upravljačem vozila. Znamo da je vozač smrtno stradao. Znamo da je poginulo ukupno 12 osoba i da su 32 osobe ozlijeđene", rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina u Dnevniku Nove TV.

Pojasnio je kako sada slijedi niz dokaznih radnji i vještačenja, obdukcije smrtno stradalih osoba i puno radnji nakon čega bi se, kaže, trebao znati uzrok ove nesreće.

Kada se provedu sva potrebna naložena vještačenja znat će se i je li vozač bio alkoholiziran. "Vidjeli ste da za prijašnje ovako teške slučajeve već imamo prvostupanjske presude", rekao je Milina.

Na pitanje o tome hoće li Hrvatska pomoći u transportu ozlijeđenih natrag u Poljsku, Milina je rekao da su sve žurne službe u ovom tragičnom događaju pokazale spremnost da u vrlo kratkom vremenu svoj dio odrade na najvišoj profesionalnoj razini i da pomognu svim unesrećenima.

"Sada se sve odvija u koordinaciji zdravstvenih službi, ministarstava, svih koji koordiniraju sa poljskim vlastima, policijom. Rade se sve potrebne radnje", rekao je Milina.

Ako budu pušteni iz bolnice, rekao je Milina, osigurat će im se sve što im je u ovim trenucima potrebno.

Nesreća na autocesti je mnogo

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina istaknuo je uživo u Dnevniku Nove TV kako u prvih sedam mjeseci imamo 134 smrtno stradale osobe što su, kako kaže, 32 osobe manje smrtno stradale nego protekle godine.

"Ovo stvara dojam da je puno više smrtno stradalih osoba. U stvarnosti nije. Nakon ove nesreće ta statistika sigurno neće biti takva. Nakon ove nesreće mi ćemo raditi kako bismo što više prevenirali ovakve događaje", rekao je Milina za Dnevnik Nove TV.

Osvrnuvši se na samu prevenciju ovakvih događaja, Milina je rekao kako su radili pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila.

"Samo do sada, od početka godine, imamo utvrđenih 998 nepravilnosti što se tiče vozača autobusa i teretnih vozila. Imamo 2030 nepravilnosti što se tiče radnog vremena vozača autobusa i teretnih vozila", rekao je Milina osvrnuvši se na dosadašnju statistiku.

Rekao je i kako su baš proteklih tjedana pojačano kontrolirali vozače autobusa. "To ćemo raditi i dalje", poručio je.

Greške vozača autobusa

Komentirajući najčešće greške koje čine vozači autobusa, glavni ravnatelj policije Nikola Milina istaknuo je uživo u Dnevniku Nove TV kako se radi o radnom vremenu te manipulaciji tahografskim listićima i podacima.

"To su određeni podaci koje krivotvore. Za ovaj događaj to još ne možemo tvrditi, ali to su sve te nepravilnosti koje su najčešće", rekao je Milina.

Pojasnio je kako se prvenstveno kažnjavaju vozači, ali ako dolazi do ponavljanja, što je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, onda te kazne mogu biti i veće.

"Za recidiviste, same vozače, pojačane su kazne. To su puno veće novčane kazne", rekao je. Rekao je kako su strani vozači u svim težim prometnim nesrećama sudjelovali 14 posto.

Glavni ravnatelj policija Nikola Milina zaključio je kako su već povećali kontrole na cestama.

"I ovaj vikend provodimo dodatne kontrole i radit ćemo to u sljedećim tjednima. Radit ćemo to za vrijeme turističke sezone. Od početka ove godine imali smo 998 nepravilnost tehničke ispravnosti vozila i preko 2000 što se tiče vozača teretnih vozila i autobusa", zaključio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina gostujući u Dnevniku Nove TV.

Podsjetimo, u subotu rano ujutro na autocesti A4, između Varaždina i Zagreba, došlo je do slijetanja autobusa poljskih registracijskih oznaka. U teškoj prometnoj nesreći poginulo je 12 osoba, a više od 30 ih je ozlijeđeno.

