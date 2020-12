Prošlo je više od 130 dana i noći otkako Enver Beka spava na Trgu bana Josipa Jelačića i traži pravdu za svoju kćer Šeherzadu, koja je umrla u bolnici Rebro (KBC Zagreb) zbog, prema njegovim riječima, greške liječnika. U petak je službeno primljen kod ministra Vilija Beroša.

"Ministar Vili Beroš je potvrdio da, kada je dokumentacija od Šeherzade bila na vještačenju, nije bila kompletna. To je potvrdio sada i to će uvijek reći. Kaže da mi to predočimo novinarima i policiji. Tako ćemo i postupiti. Ja ću pronaći tajne snimke kako su uništili dokumentaciju od Šeherzade'', rekao je Beka.

Tvrdi i kako ima tajne snimke koje potvrđuju njegove riječi.

''Pustit ću snimke doktorica koje su priznale svoje greške pa nek se međusobnom snalaze. Šeherzada je ubijena u KBC-u Rebro! Ministar se u to ne želi miješati. Ja sam predočio svu dokumentaciju u kojoj to tvrdim. Ministar zna da sam od 27.7. na Trgu bana Josipa Jelačića i da neću odustati od pravde! Dobili smo 4. veljače ročište tako da ću dalje s odvjetnikom vidjeti što ćemo dalje. Odustat od pravde neću! To ne dolazi u obzir! To sam poručio i ministru i svima. Ministar mi je rekao da se obratim Liječničkoj komori u KBC Rebro, a u Liječničkoj komori KBC Rebro su isti ti doktori koji tamo rade. Tko će koga kriviti? Sami sebe. Ministar poručuje da se javim policiji, a u policiji od 2018. godine traje istraga i to ću pokazati. Dan danas, ništa'', izjavio je Beka.

Nadovezao se i na to da, bez obzira što dolaze hladniji dani, s Trga bana Jelačića neće otići. ''Ne znam kako ću to izdržati. Moram priznati, zdravstveno stanje mi nije kako treba, ali ću ići do kraja. Nastavljam borbu. Nema predaje! Neću nikoga razočarati, svoje dijete ne mogu vratiti. Ne želim da itko na ovaj način tuguje i da nosi ovu bol. Da živi u kući, bez djeteta i da moli Boga da se kuća sruši'', rekao je Beka.

Završio je s riječima da vještačenje nije moglo biti ispravno, jer nisu imali kompletnu dokumentaciju. ''Ministar to sve zna, još od 2017. godine. Nije nikad ništa poduzeo. On je meni i mom odvjetniku potvrdio da ovaj dokument koji imam – nije od Šeherzade! I danas je potvrdio, da sudski vještak 2017. nije mogao vještačiti zato što to nije bila kompletna dokumentacija'', zaključio je shrvani otac preminule djevojčice.

Ministar Beroš nakon sastanka nije dao izjavu. Za više detalja kontaktirali smo Ministarstvo zdravstva te ćemo njihov odgovor objaviti po primitku.