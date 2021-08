Snimka djevojčice koja recitira pjesmu Tina Ujevića ovih je dana raznježila sve na društvenim mrežama. Malena Amelia osvojila je simpatije svih, pogotovo jer ima samo – dvije i pol godine. Njezin otac otkrio nam je kako je čudo od djevojčice naučilo pjesmu velikog hrvatskog pjesnika.

''Ne boj se, nisi sam. Ima i drugih nego ti.'' Stihovi su to koje svi znaju, no posljednjih se dana posebno spominju društvenim mrežama. Za to je zaslužna djevojčica koja ima samo dvije i pol godine, a sve je osvojila svojom savršenom recitacijom pjesme ''Pobratimstvo lica u svemiru'' Tina Ujevića.

Želimir Panić, otac malene Amelie, ispričao nam je da je djevojčica oduvijek verbalno napredna, a Ujevićevu su pjesmu učili kada su joj sve slikovnice koje ima postale – dosadne.

Malo drugačije govorne vježbe

''Nismo mi neki pretenciozni roditelji niti išta forsiramo. S obzirom da je ona oduvijek razgovorljiva i malo naprednija, odlučili smo umjesto onih klasičnih govornih vježbi za djecu pokušati vježbati izgovor s nečim drugačijim'', kaže nam Želimir. A otkrio je i zašto baš Ujević.

''Tu sam pjesmu odabrao jer je to pjesma koju sam ja recitirao na prijamnom ispitu na akademiji za pjevanje pa mi je zato posebna'', rekao je.

Oduševila i tete u vrtiću

Roditelji djevojčice i sami su se iznenadili kako je malena naučila pjesmu, a Želimir nam kaže kako je učenje pjesmice trajalo otprilike dva mjeseca.

''Učili smo to tako da bi, kada je bila posebno razgovorljiva, učili po nekoliko minuta stih ili dva. A ona bi svaki put kad bismo ju pitali kako ide pjesmica, bez ikakvog ponavljanja teksta, sama izrecitirala ono što je ranije naučila'', priča otac i nastavlja da je upravo Ujevićeva pjesma pomogla da se malena verbalno još više razvije.

''Čak su i tete u vrtiću primijetile da koristi složenije fraze u razgovoru kakve inače koriste petogodišnjaci. Primjerice, ona govori 'Ja bih željela', a većina djece inače govori samo 'ja bi'. A nakon recitiranja bi u nekim riječima savršeno izgovorila i slovo r'', otkrio nam je djevojčičin tata.

U učenju Ujevića Panići su imali i jednu malu pomoć.

''Ja nisam glumac nego pjevač, pa sam ponekad znao upaliti i snimku Gorana Matovića i Matije Dedića kako recitirati 'Pobratimstvo lica u svemiru'. Čisto da Amelia vidi kako izgleda kada to što ona govori govore profesionalci'', ispričao je Želimir.

A baš je Gorana Matovića oduševila snimka djevojčice pa ju je pozvao da u studenom na obljetnici smrti Tina Ujevića recitira ovu njegovu pjesmu.

Želimir i njegova supruga inače su glazbenici. Majke malene Amelie je muzikolog, a otac pjeva u zboru Hrvatske radiotelevizije. Nije zato ni čudno da i dvoipolgodišnja djevojčica voli glazbu. Njezin nam otac kaže da jako voli – pjevati. Jednoga dana malena Amelia možda publiku osvoji i tim svojim talentom.

