Želite mjesta za dva psa u prtljažniku, no i nedjeljom skidati rekorde na lokalnoj trkaćoj stazi? Birajte između ovih pet

Pomalo ironično veliki sportski SUV-ovi postaju sve bliži podu kako bi 'naturpijani' V6 motori mogli iskoristiti većinu svojih mogućnosti, no i dalje su to većinom automobili s podosta ograničenim prtljažnikom i performansama koje dolaze do izražaja jedino na ravnom.

Što je onda s ljudima koji žele automobil velikih gabarita, prostranog prtljažnika, ali i s potentnim motorom ispod prednjeg poklopca? Čak pet odgovora ćete pronaći u nastavku teksta.

5. Škoda Octavia Combi RS 245

Modeli češkog proizvođača prvenstveno su poznati po odličnom omjeru uloženog i dobivenog, što su prepoznali i brojni kupci u Hrvatskoj. Međutim, malotko nije čuo i za sportsku izvedbu Škodine kompaktne limuzine, odnosno karavana. Još je prvom generacijom zadobivala simpatije kupaca, bilo u benzinskoj ili dizelskoj varijanti, a posljednji 245 konja snažni model koji uz 7-stupanjski DSG do stotke dolazi za 6,7 sekundi mokri je san svakoga tko želi vozački automobil za pristojnu cijenu i s ogromnim prtljažnikom koji s početnih 590 može doći do 1.580 l (karavan).

4. Seat Leon ST Cupra 300

Iz istog koncerna kao i Octavia dolazi Seatova Cupra 300 bazirana na pogonskim dijelovima iz Golfa R. Ukratko 2,0-litreni TSI isporučuje 300 KS i 380 Nm koje DSG sa 6 brzina po potrebi prenosi na sve kotače. Udugo kliknite ovdje i pročitajte u našem testu.

3. Volvo V60 Polestar

Proizvode švedskog proizvođača voze isključivo dosadni profesori i arhitekti, zar ne? Mi bismo voljeli umrijeti od dosade s vozačem V60 Polestar modela koji isporučuje 367 KS, ima 8-stupanjski automatik i pogon na sva četiri kotača te 100 km/h hvata za 4,8 sekundi.

2. Mercedes-AMG CLS 63 S Shooting Brake

Iako Mercedes u svojoj paleti ima nekoliko karavanskih sportskih automobila, mi smo izabrali rijetko viđani CLS Shooting Brake koji je prošao kroz ruke AMG-a. To znači da je ovaj 5-metarski karavan u jednom trenutku spreman sprintati za 3,7 sekundi, a u drugom u prtljažniku prevesti do 1.550 litara prtljage. Još kad se sjetimo zvuka BiTurbo V8…

1. Audi RS6 Avant perfomance

Neponovljivi prvak u kategoriji cool karavana neupitno je Audi RS6 Avant. Mnogi će se složiti da pojava 'nabrijanog' modela iz Ingolstadta na cesti prouzrokuje jednake reakcije kao i prolazak nekog superautomobila, ako ne i veće. A kako i ne bi kada se pod poklopcem motora nalazi V8 s dvije turbine koji u performance paketu broji 605 KS i 700 Nm, do stotke dolazi za 3,7 s i hvata debelo više od limitiranih 250 km/h. Što se tiče ranije spomenutih reakcija, jednake takve su i kada se spomene cijena jer i ona spada u svijet superautomobila.