Popularna Trojka s 'Advantage' paketom dodatne opreme dostupna već od 13 eura dnevno uz gratis servisni paket, produljeno jamstvo i 36 mjeseci osiguranja guma

Ne propustite priliku i uvjerite se zašto najprodavaniji BMW model svih vremena jamči zadovoljstvo na svakoj cesti, zavoju i vozačkoj situaciji jer legendarni BMW serije 3 nikada nije bio pristupačniji.

Globalno poznati predstavnik sportskog zadovoljstva u vožnji, BMW 318d - kao sinonim sportske, obiteljske, a u novoj generaciji i prave poslovne limuzine - u posebnom 'ADVANTAGE' paketu dolazi uz iznimno atraktivnu dnevnu ratu, gratis petogodišnji servisni paket, produljeno jamstvo i osiguranje guma u trajanju od 36 mjeseci.

U operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti u svim Tomić & Co. salonima tijekom 60 mjeseci dostupan je za svega 13 eura dnevno plus PDV – uz 0% učešća i 0% troškova obrade ugovora*. Uz gratis BMW Service Inclusive servisni paket u trajanju od 5 godina, odnosno za prijeđenih 100.000 kilometara, izbjeći ćete dodatne troškove održavanja. U cijenu je uključen i BMW Repair Inclusive paket produljenog jamstva koji omogućuje dvije godine zaštite od troškova izazvanih neočekivanim kvarovima, a nakon isteka se može produžiti i do 5 godina ili za 200.000 kilometara. Osim toga, svaki kupac besplatno dobiva i BMW osiguranje guma za razdoblje od 36 mjeseci - optimalnu zaštitu koja pokriva do 100% troškova vezanih za oštećenje originalnog kompleta kotača.

BMW 318d nikad pristupačniji - 3 (Foto: PR)

Zahvaljujući inovativnim rješenjima sedma generacija najprodavanijeg i najpopularnijeg BMW-a u Hrvatskoj i svijetu kao nikada do sada povezuje vozača, okolinu i samo vozilo - po čemu je oduvijek bio lider klase. U paketu opreme uključenom u cijenu tako se izdvajaju automatski mjenjač, sportski kožni upravljač, Park Distance Control, automatski multi-zonski klima uređaj, LED prednja i stražnja svjetla, navigacijski sustav, tempomat s funkcijom kočenja, unutarnji retrovizor s automatskim zasjenjenjem, DAB Tuner, TeleServices i ConnectedDrive Services te dr.

Stoga ne propustite priliku i posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te odvezite svoj novi BMW model - sada dostupan s bogatim 'ADVANTAGE' paketom dodatne opreme. Dodatne informacije potražite na:

https://www.bmw.hr/hr/topics/details/offer-overview/2020-10-07-318d-Advantage.html



ATRAKTIVNI UVJETI ZA KUPNJU MODELA BMW SERIJE 3

Popularni BMW 318d s još dva modela serije 3 - BMW 320d i BMW 320d xDrive - opremljeni 'ADVANTAGE' paketom opreme također su dostupni i u dodatnoj ponudi, uz gratis BMW Service Inclusive servisni paket te više atraktivnih uvjeta financiranja putem BMW Financial Services. Financiranje po modelu 50:50 uz 0% fiksne kamate u HRK ili EUR omogućava da se 50% novog vozila plati odmah, a preostalih 50% za godinu dana. Financiranje po modelu 1/3 uz 1,95% fiksne kamate u HRK ili EUR podrazumijeva plaćanje trećine vrijednosti vozila prije isporuke, druge trećine nakon 12 mjeseci i ostatak za 24 mjeseca. Također, tu je i mogućnost mjesečnih otplata uz varijabilnu kamatnu stopu u EUR od 2,95%. Točnije, trošak obrade ugovora iznosi 0,85% od kupoprodajne cijene vozila za rok otplate od 36 do 48 mjeseci te 1,40% za rok otplate od 60 do 72 mjeseca dok je uz poček trošak obrade ugovora 0%. Moguća je i odgoda početka otplate za razdoblje od tri mjeseca bez obračuna naknade, uz promjenjivu kamatnu stopu od 3,99%.

BMW 318d nikad pristupačniji - 6 (Foto: PR)

BMW SERVICE INCLUSIVE: BEZ DODATNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA.



Tijekom 5 godina ili za prijeđenih 100.000 kilometara, ovisno što prije nastupi, ne morate brinuti o dodatnim troškovima za unaprijed definirane usluge, održavanje ili trošenje komponenti. Zahvaljujući BSI opciji, sve usluge koje se nalaze u odgovarajućem paketu na raspolaganju su i u svim BMW-ovim prodajnim zastupništvima kao i kod ovlaštenih BMW servisnih partnera diljem svijeta. S BSI paketom imate pravo na sve usluge uključene u odgovarajuću opciju bez obzira koliko često ih trebate tijekom dogovorenog razdoblja ili kilometraže. Uslugom se počinjete koristiti kada inteligentni sustav održavanja u BMW-u (Condition Based Service) označi zahtjev za servisom. U paket su uključeni i svi potrebni originalni dijelovi tvrtke BMW, kao i originalno motorno ulje.



BMW REPAIR INCLUSIVE: JAMSTVO MOŽE TRAJATI JOŠ DUŽE.



Kupnjom novog BMW vozila, zahvaljujući BMW jamstvu, dvije godine ste zaštićeni od troškova izazvanih neočekivanim kvarovima. No čak i po isteku ovog perioda možete biti opušteni znajući da ste u dobrim rukama. Prilikom kupnje novog vozila putem BRI paketa imate mogućnost produljiti jamstvo do pet godina ili do 200.000 kilometara. Ukupno, prednosti su sljedeće: produljenje jamstva za nova vozila za dodatne jednu, dvije ili tri godine (ili do 200.000 km, ovisno što prije nastupi) kao i potpuna kontrola troškova te brzo i praktično otklanjanje kvarova. Usluga je iskoristiva u svim ovlaštenim BMW servisima u svijetu dok je vrijednost vozila očuvana korištenjem originalnih BMW rezervnih dijelova čime se postiže veća vrijednost vozila prilikom preprodaje, a zahvaljujući prijenosu vlasništva usluge na novog vlasnika.



36 MJESECI OSIGURANJA NA BMW GUME.



Svi originalni BMW kompleti kotača s oznakom zvjezdice koje kupite od BMW servisnog partnera podliježu besplatnom BMW osiguranju guma. Vrijedi 36 mjeseci od datuma kupnje i nudi optimalnu zaštitu uz do 100% nadoknade troškova. BMW osiguranje guma pruža sveobuhvatnu zaštitu od: oštećenja uzrokovana šiljastim predmetima poput čavala ili komada stakla, štete nastale udarom u rubnik, vandalizma ili primjerice krađe. Uz BMW osiguranje guma do 100% troškova vezanih uz gume (izuzev montaže) bit će vam nadoknađeno u slučaju oštećenja. Detaljnije: za prvu godinu 100%, drugu godinu 75% te za treću godinu 50%.

*Predviđeni ostatak vrijednosti definiran je uz ograničenje godišnje kilometraže do 20.000 km ili ukupno 100.000 km.