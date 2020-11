Uoči rezultata američkih predsjedničkih izbora, donosimo vam najupečatljivije trenutke i izjave te se nakratko podsjećamo na kampanju.

Vesele note na prvoj debati, zamijenilo je nadvikivanje i upadice. Dok je Trump napadao Bidena zbog njegovih lista i sina, potonji mu je nestrpljivo dovikivao da blebeće, ponaša se nepredsjednički pa ga pozvao da šuti.

Glavna tema bila je koronavirus. „220 tisuća Amerikanaca je umrlo“, spočitao je Joe Biden Trumpu. On mu je odgovorio u svom stilu. „Učimo živjeti s tim, nemamo izbora. Ne možemo se zaključati u podrum kao što to Joe radi. On ima mogućnost zaključati se“.

Donald Trump nastavio se rugati s koronavirusom. „Sve što čujete je Covid, Covid, Covid, Covid, to je sve što prikazuju zato što nas žele prestrašiti“, poručio je. Virus kojem se rugao, poslao ga je u bolnicu. No ne zadugo. Nakon tri dana ustaje iz bolničkog kreveta, vraća se u Bijelu kuću i nastavlja kampanju.

„On je Putinovo štene. To je on. Donald Trump nije jak. To me ljuti. Donald Trump nije jak. On je slabić“, nije se ni Biden susprezao.

Kako je kampanja za predsjedničke izbore izgledala, pogledajte u videu. Izbor je na Amerikancima.

