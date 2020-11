Američki izbori bili su povijesni, Joe Biden dobio je najviše glasova u povijesti, prvi put u povijesti žena, crnkinja izabrana je na funkciju potpredsjednice, a neizvjesnost izbornih rezultata bila je nikad veća.

Retorički gledano, prvi govor Joea Bidena možda nije bio povijesni, niti je bio izvedbeno bravurozan niti su poruke bile originalne i nikad prije izgovorene.

Međutim, taj je govor želio i trebao smiriti usijanu atmosferu u SAD-u, trebao je umiriti nezadovoljne i smanjiti napetosti. Joe Biden izabrao je prokušane retoričke recepte jer nije želio riskirati.

Poruke poput: ''ne želim razdvajati nego ujedinjavati'', ''ne vidim crvene i plave države nego vidim ljude'', ''u svom mandatu borit ću se za ljude'', ''razumijem razočaranje onih koji su svoj glas dali Trumpu, i sam sam nekoliko puta izgubio'', ''svi smo mi Amerikanci, naši oponenti nisu naši neprijatelji'', poruke su ublažene retorike kojoj je cilj premostiti podjele među Amerikancima.

Unvierzalna retorika pobjednika

''Dajmo šansu jedni drugima'' zvuči gotovo kao molba kojom se obraća građanima SAD-a.

Nisu to rečenice koje će ostati upamćene u povijesti retorike, pogotovo ako se sjetimo da je slično govorio i Trump na početku svoga mandata. Pa čak smo se toga naslušali i u hrvatskoj politici.

Retorika ujedinjavanja, a ne razdvajanja, univerzalna je nakon izbora. No, to je ne čini manje važnom. Znati procijeniti kada i kako govoriti u kojoj situaciji, odlika je vrsnih retoričara.

Joe Biden i svojom govornom izvedbom nije demonstrirao trijumf, nije neverbalnom komunikacijom nastojao iskazati dominaciju ili autoritet.

Naslađivati se nečijim porazom, izrugivati se protivniku i njegovim glasačima, pompozno i oholo komentirati rezultate bilo bi neprimjereno, neumjesno i vjerojatno bi pojačalo postojeće napetosti. Ne bismo se mogli kladiti da taj scenarij ne bi bio da je kojim slučajem Trump na Bidenovu mjestu.

Međutim, radost zbog pobjede u slučaju Joea Bidena bila je umjerena, čak bi se moglo reći i previše. No, nije Biden zaboravio naglasiti da je ''pobjeda čista'', a rezultat ''povijestan'', i sam svjestan mogućih prigovora svog oponenta.

Americi treba nada

Ipak, s obzirom na izbornu situaciju, s obzirom na pandemiju, na nasilje i rasne nemire u SAD-u, bilo kakve provokativne poruke, bilo kakvo riskiranje s originalnom figurativnošću koja bi se mogla pogrešno protumačiti, moglo bi potencijalno dolijevati ulje na vatru, a Biden je to sasvim sigurno htio izbjeći.

Americi treba da se vrati pristojnost, civiliziranost, pravednost, da ostave iza sebe grubu retoriku, a ponovno počnu dijalog u kojem ljudi različitih stavova slušaju jedni druge, Americi treba nada.

Prvi Bidenov govor nakon pobjede: "Neka vrijeme demonizacije završi, sad je vrijeme da zacijelimo"; Harris: "Možda sam prva, ali nisam zadnja"

Trump ne namjerava priznati poraz: "Pobijedio sam na izborima, dobio sam 71 milijun legalnih glasova"

I upravo je to glavna poruka prvog obraćanja novog američkog predsjednika. Vratiti nadu američkom narodu. I smatra da upravo on to može.

U neizvjesnim vremenima s kojima se suočava cijeli svijet, to je nešto što je zaista potrebno pa referirajući se na Bidenov govor možemo poput njegove bake reći: spread the hope, Joey!