Uoči rezultata američkih predsjedničkih izbora, u studiju Nove TV, razgovarali smo s urednicom redakcije vanjske politike Ivanom Petrović koja je komentirala odnose Hrvatske sa SAD-om i druge poveznice koje s njima imamo uoči ovih izbora.

Vidjeli smo kandidate, sve nas sada zanima kada ćemo znati tko je novi predsjednik SAD-a?

Pa na prošlim izborima se Donald Trump kao novi predsjednik SAD-a obratio u tri sata ujutro, kad je stvar bila gotova i kad je sve bilo već jasno. U ovom slučaju sumnjam da će se to i dogoditi. Mi ćemo, procjenjujem, sutra znati trend otprilike, ali ne i konačno stanje.

U čemu bi mogao biti problem s objavom rezultata?

Bit će ovo izborni tjedan zapravo, s obzirom da je Vrhovni sud SAD-a za neke savezne države zbog krize koronavirusa i nedostatka kapaciteta produžio dopisno glasovanje za tri dana na što je Trump prije par dana, vidjeli smo, poludio i izvrijeđao je sve suce Vrhovnog suda od prvog do zadnje i baš je bio, onako, bijesan.

Po tvojoj ocjeni što će ovi izbori promijeniti na globalnoj sceni, što očekuješ?

Pa ovisno tko pobijedi. Očekujem dvije potpuno suprotne politike. Ako pobijedi Donald Trump, onda se očekuje da će se nastaviti trend stvaranja jakog kordona dominantno prema Kini i Rusiji. Nastavit će se trend sklapanja bilateralnih sporazuma s državama koje su na toj platformi, tog koridora, koje su dominantno u gospodarskim ili političkim nevoljama. To su ugovori kojima najviše profitiraju SAD i dobrim dijelom Izrael. Nastavit će se čvrsto izraelsko-američko savezništvo koje je Trump obnovio nakon Obame koji je to bio poprilično oslabio iz nekih osobnih animoziteta prema Benjaminu Natanyahu.

Što su sve donijeli takvi postupci povlačenja na globalnoj razini?

On će zapravo nastojati dekonstruirati globalnu političku scenu. Istodobno je izveo SAD iz mnogih multilateralnih foruma. Članstvo u njima je bitno ponajprije zbog utjecaja. Samim tim otvorio je jedan neviđeni put Kini i Rusiji. Vi kad pobrojite sva mjesta koja su zauzele Kina i Rusija izlaskom SAD-a iz bilo kojeg multilateralnog foruma, npr. Iz Klimatskog sporazuma, onda se zapravo začudite. On im je otvorio put o kojemu nisu ni sanjali. To je dvosjekli mač.

Hoće li u slučaju Bidenove pobjede to biti drugačije?

Ukoliko pobijedi Biden, to će se naravno sve duboko promijeniti. Rekla bih, da Biden, iako u tome nije uspijevao dok je Obama bio predsjednik, koji je isto napustio Europu, želi Europu shvaćati kao ono što ona tradicionalno je, a to je sidrište Američke vanjske politike, i priznavao EU kao partnera koju Trump ne šljivi, kako narod kaže.

Marija Miholjek razgovarala je s Ivanom Petrović - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

Kako će se, ovisno o rezultatu, ovi izbori odraziti na odnose Hrvatske sa SAD-om?

Ponajprije, odnosi RH i SAD-a su osrednji. Oni bi mogli biti puno, puno bolji. Imali su svoje amplitude od uspostave neovisnosti. De facto, Vlada Ive Sanadera, on osobno, je bila ona koja je to zarolala i to dosta teško, gotovo umrtvljene odnose sa SAD-om za vrijeme Račanove Vlade, potaknuti jednim izrazito protuameričkim raspoloženjem predsjednika Stipe Mesića. Ti odnosi su doista tada bili na dnu, i to ponajprije zahvaljujući Jozi Radošu, po meni najgorem ministru obrane od nastanke RH, koji je prokazao naš vojno obavještajni black tim u Beogradu koji je radio pod pokroviteljstvom Amerikanaca i s njihovom opremom, bio je potpuno opremljen i podržan od SAD-a, tada je on rekao da mi prisluškujemo Miloševića, tada je to bilo gotovo, probijeno i goodbye.

Gdje je onda bila prekretnica naših odnosa sa SAD-om?

Sanader je doista uspio to zarolati natrag. Bush je bio u Zagrebu, praktički nas je ugurao u NATO. To je bio njegov povijesni govor na Markovu trgu koji još uvijek pamtimo. U NATO smo formalno ušli na početku mandata Baracka Obame, no to je bilo samo formalnost, sve je to već zaključeno i dovršeno u Bushevom mandatu. I nakon toga su ti odnosi slabili, nisu jednostavno bili dobri iako je premijerka Kosor bila kod Bidena u Bijeloj kući, bio je i predsjednik Josipović kod Bidena baš osobno u Bijeloj kući. Biden je tada pokazao veliko znanje o problemu BiH, on inače dosta dobro poznaje ovaj dio Europe. Nije se ništa značajno događalo, malo koja Vlada RH je dosad anticipirala i predviđala nekakvu strategiju u odnosu na predsjednika SAD-a.

Dakle neovisno o rezultatu treba imati dobru strategiju?

Mi ne trebamo brinuti o tome tko će pobijediti na izborima u SAD-u, već imati strategiju u koju ćemo uklopiti naše interese. Središnji događaj u Trumpovu mandatu je bio sastanak na vrhu Grabar Kitarović-Trump u Varšavi na inicijativi Triju mora. I to je bio sastanak koji je dugo pripreman, koji je bio vrlo dobar, ali on jednostavno nije bio iskorišten kao nastavak boljitka i granje odnosa RH i SAD.

Inače njezin savjetnik, gospodin Mihelin koji je sada veleposlanik u Kini, on i veleposlanik Kohorst, oni su počeli raditi kompletnu pripremu za dokidanje viza, tako da tu jedna ključna priča, nije iskorištena, sa Inicijativom Triju mora s kojom se često i ismijavalo. Ali danas, mi podržavamo tu inicijativu, ali kad pogledamo aktivnosti unutar nje, nas nigdje nema, primjerice, ono što je trebala biti Rijeka, to su južna vrata zemljama Višegradske skupine, tu su Slovenci ugrabili svoju priliku, to je sad Kopar, a vertikala Jadran-Baltik ide sada preko Ancone i Bologne. Znači Talijani misle da je to dobro, mi mislimo da nije.

Izlaznost na ove izbore je rekordna, misliš li da je i kriza koronavirusa motivirala Amerikance da izađu na izbore?

Definitivno je, vidimo koliko ih je jako puno glasovalo dopisnim putem još prije današnjeg dana. Covid će odrediti ove izbore, dominirali su kampanjom, i vidjet ćemo na koji način će birači kroz elektore sve to skupa vrednovati.

Neki govore Trumpu u pozitivnom svjetlu i zbog smanjenju poreza, ima li to smisla?

Mislim da je Trump doista bitno smanjio poreze biznismenima, a onima koji su iselili svoje poslove u Kinu i druge zemlje zbog jeftine radne snage je zaprijetio jako visokim porezima ako se ne vrate doma, što su oni na kraju i učinili. On je digao u ovom mandatu Američku ekonomiju, Američku.

Slažeš li se da su u Europi pomalo i ljubomorni na prvu damu, i kako bi ocijenila njenu ulogu u Bijeloj kući dosad?

Što se tiče prve dame, ona je doista lijepa. Trump je od tri supruge imao dvije iz istočne Europe. Prva je Čehinja Ivana, Melanija je Slovenka i Marla je glumica, Amerikanka između njih dvije. Melanija je nenametljiva, iako je prva dama institut u Americi, ona ima svoj ured, svoj logo, svoj program. Ona se ne pojavljuje puno, zapravo ne znamo što ona radi, ono što radi, radi vrlo tiho, vrlo je decentna. Za razliku od nje, Michelle Obama je sadila zdravu hranu, kopala, trčala i vježbala s djecom, drugačiji je tip.

Reklo bi se da je Melanija decentna i povučena?

Ponovit ću, Melaniju je lijepo vidjeti, ali ne vjerujem da su sad baš svi ljubomorni na nju. A Trump očito voli žene iz istočne Europe što je i rekao u Varšavi na ovom summitu koji sam maloprije spomenula, kad se našao sa bivšom predsjednicom, tada je i govorio o ljepoti žena iz istočne Europe jer je ipak bio i u Poljskoj pa se pohvalio s time.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr