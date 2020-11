Joe Biden novi je američki predsjednik. Rezultate američkih izbora analizirala je profesorica Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti.

Joe Biden izabran je u subotu za 46. američkog predsjednika nakon pobjede nad republikancem Donaldom Trumpom.

Nakon četiri dana napetog prebrojavanja glasova, bivši potpredsjednik Baracka Obame prešao je prag od 270 elektorskih glasova.

Biden će 20. siječnja 2021. prisegnuti za 46. predsjednika SAD-a, a njegova potpredsjednica Kamala Harris ući će u povijest i kao prva potpredsjednica i kao prva Afroamerikanka na toj dužnosti.

Rezultate američkih izbora analizirala je profesorica Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti.

"Pred Bidenom je sada strašno veliki izazov, jer Amerika je izrazito podijeljena zemlja. Biden će imati jako veliku odgovornost. Njegova retorika je retorika zajedništva, poručio je da će biti predsjednik svih Amerikanaca za razliku od Donalda Trumpa koji se obraćao svom biračkom tijelu.

Izbori za Senat neizvjesni

Veliko je pitanje kako će se sada postaviti republikanci, s obzirom da Trump osporava glasove i s obzirom na to da izbori za Senat postaju jako neizvjesni i da moraju jako voditi računa o svojoj bazi budući da će se očito u Georgiji održati drugi krug izbora koja će presuditi kome će otići Senat.

Grbeša ponavlja da su Bidenove poruke, poruke zajedništva.

"On zna da sada ulazi na vrlo osjetljiv teren i pokušat će vratiti zemlju narodu kao što već duže vremena demokrati govore, jer oni smatraju da je Trump bio opasan eksperiment i da se Amerika sada vraća onome što je nekad bila prije Trumpa.

Trump i dalje tvrdi da je pokraden, a Grbeša napominje kako je to već izazvalo i potaknuo određene incidente.

"Nadam se da to neće potaknuti sustavne nemire. Tu su sada institucije koje će pokušati smiriti te tenzije. Na medijima je isto tako velika odgovornost. Trump vrlo vjerojatno neće priznati poraz, ali ga i ne mora priznati, no to ne znači da neće otići iz Bijele kuće.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr