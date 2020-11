Scarlett Johansson jedna je od najplaćenijih glumica današnjice, a nazivaju je i holivudskim seks-simbolom. Ljubila je brojna slavna lica, a prisjetili smo se u čijem je sve zagrljaju bila ova ljepotica.

Scarlett Johansson jedna je od najplaćenijih holivudskih glumica u posljednje vrijeme. Forbes ju je nekoliko godina zaredom svrstao među 100 najplaćenijih glumica na svijetu, a za svoje je uloge dobila nekoliko priznanja, uključujući nagrade Tony i BAFTA te nominacije za Oscar i Zlatni globus.

Johansson je rođena na Manhattanu te se još kao djevojčica pojavila na daskama Broadwayja. Još 1994. godine se prvi put pojavila u filmu, a od onda joj karijera vrtoglavo ide uzlaznom putanjom. Posljednjih nekoliko godina brojni mediji je nazivaju holivudskim seks-simbolom, a osim zbog filmova, medijsku pažnju dobiva cijelo vrijeme i zbog privatnog života. Ljubila je mnoge ljepotane, a mi smo istražili nešto više o njihovim vezama.

Prije nego što je osnovao bendove Fun i Bleachers, Jack Antonoff je išao sa Scarlett u istu školu. Par je ljubovao u srednjoškolskim danima, a godinu dana su bili u bezi. Prekinuli su nakon mature, a Jack je nakon Scarlett ljubio još nekoliko slavnih ljepotica. Bio je u vezi s Lenom Dunham, a poznat je i po suradnji s Taylor Swift, na čijem je albumu radio produkciju te joj je napisao nekoliko pjesama.

Nakon Antoloffa Johansson se našla u zagrljaju Jareda Leta. Iako je među njima 13 godina razlike, par je dao šansu svojoj ljubavi. Ipak, počeli su se viđati 2004. godine, baš u vrijeme kada je Letov bend 30 Seconds To Mars počeo dobivati sve više pažnje i nitko im nije predviđao svijetlu budućnost. Paparazzi su ih pratili u stopu te su svi mediji brujali o njihovoj vezi, no ona nije potrajala dugo. Glumica je tek 2016. godine progovorila o njihovoj vezi te je priznala da je bila izgubljena i da to nije bila ona, pošto je zbog Jareda radila stvari koje nikada u životu inače ne bi.

Kada je završila njezina veza s pjevačem i glumcem, srce joj je osvojio još jedan kolega - Josh Hartnett. Par je bio u vezi od 2005. do 2007. godine, no karijere su im radile problem u ljubavi. Rasporedi su im bili toliko natrpani da se nisu stigli ni vidjeti te su odlučili okončati vezu. Scarlett je imala 22, a Josh 28 godina u vrijeme kada su prekinuli. "Bilo je teško održati vezu s toliko pretrpanim rasporedima. Cijelo smo vrijeme bili na putu i jednostavno nije išlo", rekao je kasnije Josh medijima.

Jedna od glumičinih najizloženijih veza bila je ona s Ryanom Reynoldsom. Počeli su se viđati malo nakon što je glumica prekinula s Hartnettom, a u početku su bili vrlo tajnoviti oko detalja svoje veze. U svibnju 2008. godine su se zaručili te su u rujnu iste godine stali pred oltar, no i dalje se jako malo zna o tome kako su se upoznali i kako je sve počelo. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Kanadi, no nakon tri godine su objavili da se rastaju. "Prvi put kad sam se udala imala sam tek 23 godine. Nisam ni razumjela što znači brak, a mislim da sam na sve potpuno pogrešno gledala", rekla je Scarlett prošle godine u intervjuu za Vanity Fair.

Nakon rastave od Reynoldsa, glumica je počela vezu sa znatno starijim glumcem od sebe, Seanom Pennom. Johansson i Penn su na početku veze vrlo dobro pazili da ih paparazzi ne ulove zajedno, a kasnije je glumica strastvenije pričala o njemu nego o bilo kojem drugom dečku s kojim je hodala. Iako su zajedno bili tek nekoliko mjeseci, njihova veza je bila i više nego javna. Zajedno su se pojavili na nekoliko događaja, a nisu marili za bilo kakve zlobne komentare. Razišli su se u lipnju 2011., nakon čega je Scarlett napravila promjenu što se privatnog života tiče.

Za razliku od prijašnjih dečkiju, Romain Dauriac nije bio javna ličnost. Ipak, nije bio ni previše daleko. Dauriac je francuski novinar, a par se upoznao preko zajedničkih prijatelja krajem 2012. godine. Scarlett je pratio na svim događajima se spremno fotografirao s njom na crvenim tepisima. Nakon devet mjeseci veze par se zaručio. Prvo dijete, Rose Dorothy Dauriac dobili su u kolovozu 2014. godine, a vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Montani 1. listopada iste godine. Tri godine kasnije objavili su da se rastaju, a razlog tome bile su brojne nesuglasice koje su imali.

S Colinom Jostom Scarlett je još i danas, a upoznala ga je davne 2006. godine, još dok je hodala s Joshom Hartnettom. Nakon razvoda od drugog supruga, Scarlett je priznala da ima novu ljubav te su ona i Jost svima objavili da se vole. U travnju 2018. prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu, a ove godine su se vjenčali. Ipak, zbog pandemije koronavirusa ceremonija je bila mala i privatna, a sretne vijesti objavili su tek nakon nekoliko dana na svojim profilima na Instagramu.