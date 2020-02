Scarlett Johansson nikada nije bila sretnija niti je bolje izgledala, što je dokazala tijekom posljednjih službenih pojavljivanja.

Glumica Scarlett Johansson u posljednje vrijeme blista nekim posebnim sjajem. Na svim važnim dodjelama bila je jedna od najbolje odjevenih dama, neki joj čak predviđaju Oscara, sretna je i u ljubavi, a sve se to itekako vidi na njoj.

Ipak, da je i glumica A-liste samo čovjek od krvi i mesa dokazuje afterparty na kojem je viđena nakon dodjele nagrada BAFTA u crnoj haljinici, no dok je izlazila iz automobila, jasno se vidjelo da su stradale najlonke.

Ipak, poput prave profesionalke, Scarlett unatoč nezgodi nije skidala osmijeh s lica, kao što ni ona ne skida osmijeh s muških lica kada se pojavi u nekoj seksepilnoj, ali ukusnoj kreaciji, po kojima je već godinama poznata u Hollywoodu.

Podsjetimo, Johansson je u holivudskim krugovima poznata kao "žderačica muškaraca", a uskoro se sprema treći put stati pred oltar.

No krenimo redom. Prvi suprug bio joj je slavni glumac Ryan Reynolds, no brak je potrajao od 2008. do 2011. godine.

"Brak između dvoje glumaca veliki je izazov jer je jedan uvijek uspješniji. Zato je potreban partner koji ne samo da je siguran u vašu ljubav nego i u svoju karijeru. On se mora baviti nečim sasvim drugim da bi brak uspio", rekla je tada, no ni to se nije pokazalo kao formula za uspjeh, barem ne u njezinu slučaju.

2012. godine upoznala je francuskog novinara Romaina Dauriaca, s kojim ima kćer Rose Dorothy, no i njihov se brak raspao nakon otprilike dvije godine. Glumica je nakon drugog razvoda šokirala izjavom da monogamija po njoj nije prirodna.

"Mislim da je brak jedna romantična i lijepa ideja i ako se dovoljno trudite i radite na tome, to se može pretvoriti u prekrasnu stvar. Ipak, mislim da ljudima nije prirodno da cijeli život provedu s jednom osobom."

U prosincu 2017. godine zanosna glumica potvrdila je vezu s dvije godine starijim Colinom Jostom, urednikom humorističnog dijela emisije "Saturday Night Live". U svibnju ove godine par se zaručio, no nije poznato kada će izgovoriti sudbonosno da.