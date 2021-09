Ursula Corbero trenutačno je jedna od najpopularnijih glumica na svijetu zahvaljujući seriji "La casa de papel", a istražili smo čime se dosad sve bavila.

Španjolska glumica i manekenka Ursula Corbero proslavila se zahvaljujući hit-seriji "La casa de papel", čija je posljednja sezona na male ekrane stigla prije nekoliko dana i iznenadila sve obožavatelje razvojem radnje.

32-godišnja Corbero rođena je u Barceloni, a već kad je bila djevojčica zanimala se za glumu. Imala je šest godina kada se prvi put našla pred kamerama, a glumila je u jednoj španjolskoj reklami. Prvu veću ulogu dobila je s 13 godina, a u međuvremenu je uz glumu pohađala satove flamenca i jazz plesa. Kada je završila školu preselila se u Madrid kako bi ostvarila glumačku karijeru, a nije prošlo dugo i dobila je ulogu u TV seriji "Física o Química".

Pojavila se u nizu serija i filmova, a za svoje je uloge nerijetko dobivala i nagrade u Španjolskoj. Uloga života definitivno joj je ona djevojke Tokio, naratorice serije "La casa de papel". Serija je u kratkom roku pokorila čitav svijet, a Corbero se u tom trenutku počela smiješiti i holivudska karijera. Prvu ulogu u seriji na engleskom jeziku dobila je 2018. godine, no nastavila je glumiti i u matičnoj državi. Pojavila se i u spotu za pjesmu J Balvina, Due Lipe i Bad Bunnyja "Un Día (One Day)".

Španjolski mediji Ursulu prate već dugi niz godina, a njezin privatni život prvi je put došao pod radar medija 2008. godine kada se zaljubila u glumca Israela Rodrigueza, s kojim je bila u vezi dvije godine. Ljubila je jedno vrijeme i tenisača Feliciana Lopeza, a zatim je tri godine bila u zagrljaju glumca i modela Andresa Velencosa. Od 2016. godine je u sretnoj vezi s kolegom Chinom Darinom, s kojim se upoznala na setu serije "La embajada". Argentinac i lijepa Španjolka posljednje dvije godine zajedno žive u Madridu.

Corbero je prije nekoliko dana u jednom intervjuu komentirala kako joj je uloga Tokio u seriji "La casa de papel" promijenila ne samo karijeru, već i čitav život. "Mislim da će ta serija promijeniti sve za cijelu ekipu koja je toliko godina zajedno radila na setu. Svašta nam se dogodilo i sve su to lijepe stvari", rekla je Ursula u intervjuu. Dodala je kako nije očekivala što će se dogoditi. "Još uvijek nisam potpuno svjesna što mi se sve događa. Javljaju mi se obožavatelji od Indije do Brazila. Tokio me promijenila u svim smjerovima", zaključila je glumica.