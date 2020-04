Pljačkaši koji su osvojili svijet uglavnom su španjolski glumci, među kojima se našao i Hrvat Luka Peroš.

Serija "Money Heist" ili originalno "La Casa de Papel" trenutačno je jedna od najpopularnijih na svijetu, a četvrtu sezonu koja je izašla na Netflixu publika diljem svijeta je jedva dočekala.

Radi se o jednoj od najpopularnijih serija koja nije izvorno na engleskom jeziku, a osvojila je svijet pričom o zlikovcima koji su provalili u madridsku tvornicu novca kako bi ukrali dvije milijerde eura. Evo tko su glumci u popularnoj seriji.

"Mozak" čitave operacije je Profesor kojeg glumi Álvaro Morte. Španjolski glumac osim u popularnoj seriji glumi i u Netflixovom filmu "Mirage", a poznat je po dvije španjolske sapunice - "Love in Difficult Times" i "The Secret of Puente Viejo". Djevojka iza lika Nairobi dolazi iz obitelji poznate u showbizu. 33-godišnja Alba Flores odrasla je uz oca skladatelja i majku koja je kazališna producentica, a od malena se bavi glumom.

Itziar Ituño Martínez utjelovila je policijsku inspektoricu koja pregovara s Profesorom, no na kraju se i sama pridruži pljačkašima. Osim u seriji "Money Heist" glumila je u brojnim kazališnim predstavama, a ima diplomu iz sociologije.

Najzanimljivila pljačkašica mnogima je Úrsula Corberó koja je utjelovila Tokio. Publiku je osovjila svojom elegancijom i snažnom ulogom, a prije nego što je postala svjetski poznata glumila je u španjolskoj seriji "Física o Química" od 2008. do 2011. godine. Njezinu ljubav iz serije, mladića pod nadimkom Rio, glumi Miguel Herrán. Pojavio se i u seriji "Elite", a među pljačkašima je najveći emotivac.

Lik Denvera glumi Jaime Lorente, koji je publici na Netflixu poznat već iz nekoliko serija. Lorente je inače i u vezi s Marijom Pedrazom koja je s njim glumila u serijama "Toy Boy", "Money Heist" i "Élite". Kontroverzni Berlin u stvarnom životu je Pedro Alonso. Sam glumac u intervjuima je istica kako je njegov lik iz serije sociopat, ali je s druge strane iskren te je autentičan.

Paco Tous odglumio je Moscow, a španjolskoj publici je već dugo poznat po tamošnjim serijama. Enrique Arce je Arturo, najiritantniji lik u svim sezonama serije, dok je njegova ljubavnica koja na kraju pobjegne s pljačkašima Eshter Acebo, koja glumi Monicu, tj. Stockholm.

Hrvatski glumac Luka Peroš utjelovio je Marsellu u popularnoj seriji, a njegov srpski kolega iz serije Darko Perić odlumio je Helsinkija. Roberto Garcia koji je utjelovio Osla krenuo je u glumačke vode nakon što je 20 godina radio za vojsku, a proslavio se upravo najviše sa serijom "Money Heist". Palermo se pojavljuje tek u četvrtoj sezoni, a glumi ga argentinski glumac Rodrigo de la Serna. Prije "Money Heista" najpoznatiji je bio po ulozi u filmu "The Motorcycle Diaries".

48-godišnja španjolska glumica Najwa Nimri odigrala je Aliciju, a osim što inače glumi također je i pjevačica. U svojoj karijeri je objavila 10 albuma na španjolskom jeziku. Hovik Keuchkerian odglumio je lik Bogote, a radi se o glumcu koji je dosad u karijeri na malim i velikim ekranima bio s kolegama kao što su Tom Hiddlestone i Hugh Laurie.