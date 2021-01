Nicolas Cage na velikom platnu je već dugi niz godina te je jedan od najuspješnijih ljudi Hollywooda. Svojim stilom života često je šokirao, a povodom njegova rođendana prisjetili smo se detalja iz njegove karijere.

Američki glumac Nicolas Cage jedno je od najupečatljivijih lica Hollywooda, a dobitnik je brojnih nagrada među kojima su Oscar, Zlatni globus i SAG.

Cage je odrastao u Kaliforniji, a manje je poznato da mu je pravo ime Nicolas Coppola te da je nećak slavnog redatelja Francisa Forda Coppole i glumice Talije Shire. Njegova braća Marc i Christopher također su u zabavnoj industriji, a dok je jedan radijski voditelj u New Yorku, drugi je filmski redatelj. Nicolas je pohađao srednju školu Beverly Hills, inače poznatu po brojnim zvijezdama koje su iz nje izašle. Cage je nekoliko puta pričao da je još od malih nogu htio postati glumac jer je "htio biti James Dean". "Kada sam ga vidio prvi put na televiziji, znao sam čime se želim baviti. Nikada me ništa nije oduševilo kao njegova gluma", pričao je Cage u intervjuima.

Kada je imao 15 godina, uspio je uvjeriti Francisa Coppolu da mu pruži priliku da se pojavi na velikom platnu. Iako je Coppola već onda radio s Marlonom Brandom, Alom Pacinom i Robertom De Nirom te je oklijevao u vezi svog nećaka, dao mu je priliku. Nicolas je odmah promijenio prezime kako bi izbjegao nepotizam zbog svoj ujaka. Početkom 80-ih je dobio nekoliko manjih uloga, a pojavljivao se i u Coppolinim filmovima.

"Opčinjena mjesecom", "Napuštajući Las Vegas", "Nacionalno blago" i "Hrid" samo su neke od njegovih filmskih uspješnica kojima je pobrao i nagrade. Osim uspješne karijere, Cage je od samih početaka glume vodio i zanimljiv privatni život.

S glumicom Christinom Fulton vezu je započeo 1988. godine, a par je dobio sina Westona Coppolu Cagea. I njihov sin se kasnije bacio u zabavne vode, a bio je pjevač benda Eyes of Noctrum. Glumio je i u nekoliko očevih filmova. S Westonovom majkom Nicolas nikada nije stao pred oltar, no bio je u braku četiri puta. Prva supruga bila mu je glumica Patricia Arquette s kojom se vjenčao 1995. i razišao 2001. godine. Drugi put je u bračnu luku uplovio s Lisom Marie Presley, kćeri kralja rock n' rolla Elvisa Presleyja. Glumac je oduvijek bio veliki fan Elvisa Presleyja, no s njegovom je kćeri u braku proveo tek 107 dana. Njegova treća supruga bila je Alice Kim. Vjenčali su se u srpnju 2004. godine na privatnoj ceremoniji u Kaliforniji, a u braku su dobili sina Kal-Ela kojem su ime dali po Supermanu. Razišli su se 2016., a tri godine kasnije Nicolas je pred oltar stao s Erikom Koike u Las Vegasu. Samo četiri dana kasnije par je tražio poništenje braka.

Zahvaljujući uspješnoj karijeri Cage je zaradio preko 150 milijuna dolara, no njegovo bogatstvo na žalost nije bilo dužeg vijeka. Novac je "spiskao" na skupe i nerijetko ekscentrične detalje. Pogrešno vođenje vlastite zarade dovelo ga je i do toga da proda nekoliko nekretnina. Brzo je završio i u dugovima, a samo 2009. godine je trebao platiti 6,3 milijuna dolara poreza na nekretnine. Do svog 40. rođendana potrošio je toliko novca da je morao skoro proglasiti bankrot, a sve je svalio na svoje djelatnike.

Među najskupljim stvarima koje je kupio su dva privatna otoka na Bahamima za koje je izdvojio 7 milijuna dolara. U jednom je trenutku u isto vrijeme bio vlasnik čak 15 vila, a među njima se našla i ona vrijedna 25 milijuna dolara u Newport Beachu. Imao je vilu u Las Vegasu vrijednu 8,5 milijuna dolara, a preko 15 milijuna dolara platio je vilu u Newportu. To mu nije bilo dovoljno te je uložio i u dva europska dvorca. Nicolas Cage je i veliki fan sportskih automobila. Kupio si je tako preko 50 trkačih automobila i oko 30 motocikala. Devet Rolls Royceva, Lamborghiniji i Jaguari samo su dio njegove bogate kolekcije. Na jahte je potrošio hrpu novaca, a najskuplja od njih koštala ga je 20 milijuna dolara. Osim toga, vlasnik je i privatnog aviona.