Nicolas Cage i Pedro Pascal snimljeni su zajedno u Dubrovniku, gdje snimaju svoj novi film "The unbearable weight of massive talent".

Ljeto je daleko iza nas, a Dubrovnik je i dalje jedna od najpoželjnijih destinacija svjetskih zvijezda, ovog puta holivudskih zvijezda Nicolasa Cagea i Pedra Pascala, koji u gradu snimaju svoj novi film "The Unbearable Weight of Massive Talent".

Snimanje je počelo, a glavni su glumci snimljeni na setu, dobro raspoloženi i uživljeni u svoje uloge, dok ih je okruživala filmska ekipa.

Ovo je prvi put da su glumci zajedno snimljeni u Dubrovniku, dok je Pedro, poznat po ulozi Oberyna Martella u "Igri prijestolja" te Javiera Peñe u popularnoj seriji "Narcos", već sam uhvaćen prije nekoliko dana na terasi hotela u kojem je odsjeo.

Nicolas će u novom filmu utjeloviti fiktivnu verziju samog sebe dok očajnički želi ulogu u filmu redatelja Quentina Tarantina, a uz to se privatno bori s mušicama svoje kćeri tinejdžerice i pokušava popraviti njihov odnos. U filmu je pristao glumiti samog sebe jer su mu scenaristi potvrdili da im cilj nije izrugivanje njegova lika i djela, već odavanje počasti njegovim najboljim ulogama.

Legendarnom Nicolasu dobrodošlicu u Dubrovnik poželio je i gradonačelnik Mato Franković, i to u objavi na svom profilu na Facebooku.

Dobro došao Nicolas Cage Od sutra u Dubrovniku počinje snimanje još jednog filma u ovoj godini. S ovakvom promocijom... Objavljuje Mato Frankovic u Nedjelja, 4. listopada 2020.

"Dobro došao, Nicolas Cage. Od sutra u Dubrovniku počinje snimanje još jednog filma u ovoj godini. S ovakvom promocijom Dubrovnika u posljednjih šest mjeseci na tržištu SAD-a rijetko se tko može mjeriti. ABC news u udarnom terminu uživo tri dana iz Dubrovnika. Film 'The Islander' s glumicom Caroline Goodall,

film s Nicolasom Cageom "The Unbearable Weight of Massive Talent" te film na kojem radi dvostruki oskarovac Janusz Kaminski, direktor fotografije i redatelj koji je radio sve Spielbergove filmove", napisao je gradonačelnik Franković iz Cageovu fotografiju.

Premijera filma "The Unbearable Weight of Massive Talent" trebala bi biti održana u ožujku 2021. godine.