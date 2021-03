Lady Gaga na sceni je dobro poznata po svojim ekscentričnim izdanjima, no za posebne prilike uvijek se skocka baš onako kako treba.

Stefani Joanne Angelina Germanotta poznata je po umjetničkom imenu Lady Gaga, a radi se o glazbenici koja je u kratkom roku postala svjetska senzacija, a do danas je to i ostala. Bilo da se radi o njezinim neobičnim modnim kombinacijama ili da se u javnost pojavi kao obična "djevojka iz susjedstva", Lady Gaga uvijek iznenadi svojom pojavom.

Rođena je 28. ožujka 1986. godine u New Yorku, a još kao četverogodišnja djevojčica naučila je svirati klavir. Učila je glumu i pjevanje, a čitav svoj život je išla prema tome da postane upravo hit kakav je još i danas. Proslavio ju je singl "Poker face", a "Bad romance", "Alejandro", "Just Dance" i ostale pjesme danas broje milijarde pogleda na YouTubeu te ih i dalje pjevuši njezina publika diljem svijeta.

Posljednjih godina Lady Gaga se probila i u svijet filma, a za ulogu u filmu "Zvijezda je rođena" dobila je brojne pohvale na račun svog talenta. Ista joj je donijela i neželjenu pažnju kada su svi počeli pisati o njezinoj aferi s kolegom iz filma, Bradleyjem Cooperom, za kojeg su svi mislili da je upravo on misteriozni muškarac u njezinu životu. Njih dvoje su samo dobri prijatelji, a ovih dana svijetom odjekuje vijest da ljubi kolegu Adama Drivera s kojim glumi u filmu "House of Gucci".

Jedno je sigurno kada je u pitanju Lady Gaga, a to je činjenica da joj nikada nije bilo neugodno pred publiku doći u golišavim izdanjima. Iako ju taj stil ne obilježava, tijekom godina su se pojavljivale brojne fotografije ove pjevačice na kojima je nerijetko pokazivala i više no što je potrebno. Jedna od takvih situacija bila je i najava zajedničke turneje s Kanyeom Westom, za koju se Gaga skinula do kraja.

Ništa joj nije naštetilo karijeri, što dokazuje i činjenica da je upravo Lady Gaga otpjevala američku himnu na inauguraciji predsjednika Joea Bidena.

Lady Gaga je inače u vezi s poduzetnikom Michaelom Polanskym od kraja 2019. godine i često ih se može zajedno vidjeti u javnosti. Čini se kako je njihov odnos jako ozbiljan, a u travnju prošle godine pjevačica je rekla kako je on ljubav njezina života.