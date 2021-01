Lady Gaga je izvela američku himnu na svečanoj inauguraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena, a društvene mreže pune su komentara na njezin nastup.

Čast da otpjeva američku himnu na inauguraciji novog predsjednika SAD-a Joea Bidena pripala je pjevačici i glumici Lady Gagi.

Gaga je bila u neobičnoj kreaciji koju je upotpunila velikim brošem sa simbolom mira, no njezin outfit pao je u drugi plan čim je u ruke uzela zlatni mikrofon i pustila glas. Vidno uzbuđena i preplavljena emocijama, otpjevala je "The Star-Spangled Banner" sa suzama u očima, a svojom izvedbom dirnula je i sve prisutne, uključujući novoizabranog predsjednika i njegovu potpredsjednicu Kamala Harris.

Gagina izvedba izazvala je lavinu oduševljenja na društvenim mrežama i mnogi su se složili da je njezin nastup uveličao povijesni dan za SAD.

Što vi mislite o njezinoj izvedbi himne?

Osim Lady Gage, na inauguraciji je nastupom oduševila i Jennifer Lopez koja je otpjevala pjesmu "This Land is Your Land", a progovorila je i na materinjom španjolskom jeziku, također na rubu emocija i suza radosnica.

"Jedna nacija, sa slobodom i pravdom za sve", izjavila je Jennifer s nekoliko stihova iz svog hita "Let's Get Loud" te tako završila svoj povijesni nastup.

Obje pjevačice dočekane su s glasnim ovacijama okupljenih.