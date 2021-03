Lady Gaga i Adam Driver snimili su na setu filma "House of Gucci" poljubac u čamcu na talijanskom jezeru Como.

Lady Gaga (34) i Adam Driver (37) zvijezde su novog filma "House of Gucci" koji se snima diljem Italije, a mnogi već predviđaju da će im te uloge donijeti prestižnu nagradu Oscar.

Pjevačica je utjelovila Patriziju Reggiani, bivšu suprugu unuka legendarnog dizajnera i talijanskog biznismena Guccia Guccija, Maurizia, kojeg tumači glumac. Gaga i Adam u četvrtak su viđeni kako se ljube na setu koji je u tom trenutku bio postavljen u čamcu, na talijanskom jezeru Como.

Pjevačica se u kratkoj haljini nagnula k Driveru kako bi ga poljubila i pridržala se za njegove noge, a pritom joj se naziralo donje rublje. On je za to vrijeme držao vesla u čamcu i snimateljska ekipa hvatala je trenutke izmjenjivanja nježnosti.

Javnost je već počela govoriti o kemiji između filmskog para, no to su činili i kad je snimila romantični mjuzikl "Zvijezda je rođena" s Bradleyjem Cooperom. To zapravo znači da su se pjevačica i glumac jako uživjeli u svoje uloge.

Inače, Gaga se početkom ožujka pohvalila fotografijom s Adamom na setu filma. "Gospodin i gospođa Gucci", napisala je pjevačica na talijanskom uz sliku na kojoj se grli s nasmiješenim Adamom koji nije prisutan na društvenim mrežama.

“Moj je posao da budem poput špijuna. U isto sam vrijeme u javnosti, ali imam i svoj privatni život i stječem neka iskustva“, rekao je svojedobno glumac. Driver je dvije godine uspješno skrivao da je dobio dijete s kolegicom Joanne Tucker (38), s kojom se u tajnosti vjenčao 2013. Adam dobro skriva informacije o svom privatnom životu, pa se i dan-danas ne zna ime sina njegova sina koji je rođen 2017.

U biografskom kriminalističkom filmu "House of Gucci" glumi i Jared Leto (49), koji je savršeno utjelovio Paola Guccija u njegovim 60-ima. Viđen je u neprepoznatljivom izdanju u ljubičastom samtenom odijelu iskombiniranom s mokasinkama te proćelav sa sijedima i debljeg lica.

Paolo je bio potpredsjednik i direktor tvrtke Gucci godinu dana prije nego što ga je njegov ujak Rodolfo Gucci maknuo iz obiteljskog posla 1978. zbog toga što je nasilu htio provesti modernizaciju. Preminuo je 1995. od kroničnog hepatitisa u dobi od 64 godine.