Ginger Lynn Allen, Cameron Diaz, Frances Fisher, Charlize Theron i Renee Zellweger samo su neke dame koje je George Clooney ljubio prije braka s Amal.

Miljenik žena George Clooney ovih dana slavi 60. rođendan, a unatoč godinama i dalje je tiha patnja brojnih obožavateljica diljem svijeta. Clooney je pred kamerama debitirao davne 1978. godine, a serija "Hitna služba" u kojoj je glumio od 1994. do 1999. godine označila je veliku prekretnicu u njegovoj karijeri. Dok je glumio u toj seriji počeo je dobivati ponude sa svih strana za uloge u filmovima, a sve ostalo je povijesti.

Do danas je ostvario mnoge uloge u filmovima, radio je i kao producent te scenarist, a za svoj je rad mnogo puta bio nagrađivan Oscarima, Emmy nagradama i brojnim drugima. Za Oscara je bio nominiran u šest različitih kategorija, a taj rekord dijeli s Waltom Disneyjem i Alfonsom Cuaronom. Uz Brada Pitta je jedan od tek dva glumca koji su dobili zlatni kipić za najbolju sporednu mušku ulogu i najbolji film. Često je bio u društvu 100 najutjecajnijih ljudi po izboru časopisa Time, a bavio se i politikom te humanitarnim radom.

Uz sve te uspjehe, javnost je najviše pratila njegov privatni život. Oduvijek je na glasu kao veliki šarmer, a sve dok nije upoznao trenutačnu suprugu Amal bio je i zakleti neženja.

Clooney je od 1987. do 1989. godine bio u vezi s glumicom Kelly Preston. U to je vrijeme kupio njoj na poklon vijetnamsku svinju, koju je nakon prekida zadržao. Svinja je imala 18 godina kada je uginula, a Clooney se šalio kako mu je to najduža veza koju je u životu imao. Nakon Preston zaljubio se u glumicu Taliju Balsam te je s njom ostao četiri godine.

Bio je u vezi s Ginger Lynn Allen, Cameron Diaz, Frances Fisher, a povezivali su ga s Charlize Theron i Lucy Liu. Godine 2000. upoznao je britansku manekenku Lisu Snodwon, s kojom je pet godina prekidao i mirio se. Ljubio je Renee Zellweger, Kristu Allen i Lindu Thompson, a jedno vrijeme je bio u vezi i s reality zvijezdom Sarah Larson.

Sve se promijenilo kada je upoznao odvjetnicu Amal Alamuddin, s kojom se zaručio 2014. godine. Zbog nje je bio u svađi s Daily Mailom, koji je objavio u to vrijeme da je Amalina majka protiv njihove veze zbog vjerskih stajališta. Daily Mail se ispričao Clooneyju, no odbio je prihvatiti ispriku. Nazvao ih je najgorim tabloidom na svijetu. Iste godine kada su se zaručili su stali i pred oltar, a par je 2017. objavio da je Amal trudna i čeka blizance. Kćer Ellu i sina Alexandera dobili su 6. lipnja 2017. godine, a George danas s obitelji uživa u idili. Unatoč činjenici što s vremena na vrijeme cure priče da par nije u dobrim odnosima, oni uvijek sve odbacuju te pokušavaju ne pričati previše o privatnom životu u javnosti.