George Clooney progovorio je o svom drukčijem načinu života u kojem se skroz posvetio supruzi Amal Clooney i njihovim blizancima Alexandru i Elli.

George Clooney (59) otkrio je kako izgleda njegov život u vrijeme pandemije kada se u potpunosti posvetio svojoj obitelji umjesto da je kao prije na filmskom setu.

Glumac je o životu sa suprugom Amal Clooney (43), s kojom je u braku od 2014., i blizancima Alexandrom i Ellom (3) progovorio za W Magazin.

"Reći ću vam što mi je postao hobi: dvije ili tri hrpe rublja za pranje na dan, sređivanje suđa cijeli dan, jer ova djeca su aljkava. Očito trebašp prati svoju djecu svako malo", našalio se Clooney.

Glumac je pohvalio da je tijekom lockdowna postao i frizer. "Šišam sinovu kosu i svoju, no ne i od kćeri. Upao bih u nevolju da to napravim. Moja kći izgleda predivno, njezina kosa je jako duga. Ako zeznem sinovu kosu, brzo će mu narasti i preboljet će. No moja bi me supruga ubila ako bih dirnuo kćerinu kosu", ispričao je George.

Clooney je progovorio i o tome kako se viđenje znanstveno-fantastičnog filma "Ponoćno nebo" promijenilo kad je došlo od pandemije koronavirusa. "Film, koji govori o globalnoj apokalipsi, postao je važan na novi način. Originalno, priča je bila o žaljenju i traženju iskupljenja. No nakon pandemije, u fokus je došla nesposobno da budemo kod kuće i grlimo ljude koje volimo", objasnio je glumac.