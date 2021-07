Coleen Rooney suprugu Wayneu dosad je oprostila brojne afere, a on ju je ponovno prevario, i to s tri 21-godišnjakinje.

Supruga Waynea Rooneya Coleen ponovno se našla na meti tabloida nakon što ju je bivši nogometaš prevario po tko zna koji put.

Proteklog tjedna isplivale su fotografije i snimke na kojima se Wayne zabavlja s tri 21-godišnjakinje u klubu i hotelskoj sobi u Manchesteru, a iako je ispočetka poricao preljub, potvrdio ga je javnom isprikom supruzi i njihovoj djeci te nogometnom klubu Derby County koji trenira.

"Napravio sam pogrešku. Otišao sam na privatnu zabavu s dvojicom prijatelja i volio bih se ispričati svojoj obitelji i klubu za fotografije koje kruže i želim krenuti dalje od toga", kazao je Rooney za Sky News.

Dok je njezin suprug proživljavao novu javnu sramotu, Coleen je s njihovim sinovima Kaijem (11), Klayem (8), Kitom (5) i Cassom (3) otišla na odmor u selo Abersoch u Walesu. The Sun je objavio njihove fotografije s plaže na kojima Coleen nosi vjenčani prsten, zbog čega su mnogi zaključili da mu je oprostila i ovu aferu.

Ona se o svemu još nije oglasila, no jednom je prilikom na svojem Instagramu objasnila zašto mu pruža toliko šansi.

"Vjerojatno neki misle da sam glupa jer ću ostati u braku. Nisam glupa, znam misliti svojom glavom, a moj je brak nešto oko čega se želim potruditi i raditi na njemu. I prije nego što počnu naslovi po novinama – ne, nisam Waynea primila natrag jer on nikad nije ni otišao. Da, bilo je ovo usrano razdoblje i da, neko smo vrijeme proveli odvojeni i mislila sam da je našem braku došao kraj. Neću sada pisati koje su Wayneove vrline jer mislim da on to sada ne zaslužuje, ali on je nevjerojatno dobar otac. Napravio je neke glupe i sebične pogreške, na nekima je nešto naučio, na drugima očito nije. Ipak, možda će se i to promijeniti. Ne možeš znati što će se sutra dogoditi. Volim li Waynea? Da, volim ga. Da ga ne volim, ne bih se trudila da nam brak uspije. Znam da mogu i bez njega, sama sa svojom djecom, ali ne želim tako živjeti. Želim pokušati spasiti naš brak i da živimo kao obitelj. Ne kažem da je sve u redu i zaboravljeno, ali trudimo se biti najbolje što možemo u ovom trenutku", objasnila je Coleen nakon njegove prethodne poznate afere.

Inače, Wayne i Coleen poznaju se od 12. godine, a vezu su započeli kao 16-godišnjaci. Već na početku veze nogometaš je svoju današnju suprugu varao s prostitutkama, a njegov prvi preljubnički skandal procurio je u javnost dok još nisu bili u braku, 2004. godine. Nogometaš je i prethodne afere ispočetka poricao, ali na kraju ih je ipak priznao.

Dežurni kritičari kažu da Coleen ne zna raditi ništa osim biti supruga nogometaša, pa se ne želi rastati i ostati bez Wayneova bogatstva. Vrijednost njegove imovine procjenjuje se na 160 milijuna dolara, a kao trener zarađuje plaću od oko 2,6 milijuna funti.

Britanski tabloidi tvrde da Coleen ostaje s Rooneyjem zbog sinova, ali i jer se boji da će ostati sama ako okonča njihov brak.