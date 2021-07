Wayne Rooney snimljen je kako se zabavlja u noćnom klubu i hotelskoj sobi s tri 21-godišnje djevojke.

Umirovljeni britanski nogometaš Wayne Rooney (35) ponovno se našao usred preljubničkog skandala nakon što su na društvenim mrežama isplivale fotografije i snimke na kojima se zabavlja s čak tri djevojke.

Rooney je s 21-godišnjim Instagram modelom Tayler Ryan te njezine dvije prijateljice i vršnjakinje, Elise Melvin i Brooke Morgan, partijao u noćnom klubu u Manchesteru, nakon čega ih je sve odveo u svoju hotelsku sobu. Večer je završila dolaskom policije koju je Rooney pozvao nakon što su djevojke objavile snimke i fotografije burnog izlaska na svojim društvenim mrežama, jer je posumnjao da ga iskorištavaju za samopromociju. Nogometaš se branio da su ga djevojke snimile bez njegova dopuštenja, tvrdeći kako je bio žrtva namještaljke, piše The Sun.

Na jednoj snimci Rooney leži na podu hotelske sobe okružen polugolim djevojkama, a uhvaćen je i kako se s jednom od njih ljubi.

Majka Tayler Ryan je za britanski tabloid ispričala kako je jedna od djevojaka slavila 21. rođendan u klubu u kojem je bio i Rooney te da ih je pozvao u svoj VIP separe, a zatim i u hotelsku sobu.

"Ovo ih je sve uznemirilo, u suzama su. Moja kći je dobra djevojka i dolazi iz pristojne obitelji. One su samo mislile da su smiješne no ja i ostali roditelji smo im objasnili da je to bilo glupo", ispričala je za The Sun.

Inače, Rooney je od 2008. godine u braku s Coleen s kojom ima četvero djece.

Njih dvoje poznaju se od 12. godine, a vezu su započeli kao 16-godišnjaci. Već na početku veze nogometaš je svoju današnju suprugu varao s prostitutkama, a njegov prvi preljubnički skandal procurio je u javnost dok još nisu bili u braku, 2004. godine. Nogometaš je i prethodne afere ispočetka poricao, da bi na kraju ipak priznao, a supruga mu ih je sve oprostila. Mnogi sumnjaju da je razlog tomu novac.

"Vjerojatno neki misle da sam glupa jer ću ostati u braku. Nisam glupa, znam misliti svojom glavom, a moj brak je nešto oko čega se želim potruditi i raditi na njemu. I prije nego što krenu naslovi po novinama – ne, nisam Waynea primila natrag jer on nikad nije ni otišao. Da, bilo je ovo usrano razdoblje i da, neko smo vrijeme proveli odvojeni i mislila sam da je našem braku došao kraj. Neću sada pisati koje su Wayneove vrline jer mislim da on to sada ne zaslužuje, ali on je nevjerojatno dobar otac. Napravio je neke glupe i sebične pogreške, na nekima je nešto naučio, na drugima očito nije. Ipak, možda će se i to promijeniti. Ne možeš znati što će se sutra dogoditi. Volim li Waynea? Da, volim ga. Da ga ne volim, ne bih se trudila da nam brak uspije. Znam da mogu i bez njega, sama sa svojom djecom, ali ne želim tako živjeti. Želim pokušati spasiti naš brak i da živimo kao obitelj. Ne kažem da je sve u redu i zaboravljeno, ali trudimo se biti najbolji što možemo u ovom trenutku", objasnila je Coleen nakon njegove zadnje poznate afere na svojem Instagramu.