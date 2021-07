Wayne Rooney ispričao se svojoj supruzi Coleen Rooney i klubu nakon što su se pojavile njegove fotografije iz hotelske sobe s mladim djevojkama.

Umirovljeni nogometaš Wayne Rooney (35) prije nekoliko je dana snimljen u hotelskoj sobi s tri mlade djevojke, a sada se odlučio javno ispričati supruzi Coleen (35), koja mu je već ranije oprostila niz preljuba.

Wayne je progovorio o svemu za Sky Sports News u srijedu navečer nakon što je nogometni klub Derby, čiji je on trener, pobijedio protiv Reala Betisa.

"Napravio sam pogrešku. Otišao sam na privatnu zabavu s dvojicom prijatelja i volio bih se ispričati svojoj obitelji i klubu za fotografije koje kruže i želim krenuti dalje od ovoga", rekao je.

Javnost je primijetila da je njegova isprika bila kratka i neodređena te smatra da se baš i nije pokajao s obzirom na to u kakvoj je situaciji ponovno uhvaćen.

Naime, u nedjelju su se na društvenim mrežama pojavile fotografije na kojima Rooney spava u hotelskoj sobi okružen mladim ženama. Policija u Cheshireu rekla je da neće poduzimati nikakve zakonske radnje nakon što su Wayneovi odvjetnici podnijeli prijavu i istaknuli da je cilj tih slika bila ucjena.

Dok Rooney proživljava novu javnu sramotu, njegova supruga Coleen otišla je s njihovim sinovima Kaijem (11), Klayjem (8), Kitom (5) i Cassom (3) na odmor u selo Abersoch u Walesu, kako piše The Sun. Snimljena je na plaži s djecom i pritom je nosila vjenčani prsten.

Inače, Wayne i Coleen u braku su od 2008., a skupa su od svoje 16. godine. Vezu su započeli nakon četiri godine prijateljstva. Tijekom zajedničkih 18 godina veze nogometaš je bio upleten u brojne afere.

Prvi skandal zabavljao je javnost 2004. kada je procurila informacija da je dvije godine ranije Wayne varao Coleen s prostitutkama. Nogometaš je spavao s Charlotte Glover, kojoj je platio 140 funti i ostavio joj autogram kao suvenir.

Osim nje bio je i s Ginom McCarrick u bordelu u Liverpoolu koji je posjetio desetak puta i snimila ga je kamera. Tamo je spavao i s tada 48-godišnjom ženom poznatom kao "Auld Slapper", koja je nosila gumeno odijelo nalik mački. Skandal je shrvao Coleen, no oprostila je Wayneu.

Prešla je preko toga, a onda je u rujnu 2010. nastao novi skandal. Wayne je mjesecima varao s prostitutkom Jennifer Thompson, koja noć naplaćuje tisuću funti. U vrijeme njegove afere Coleen je nosila njihova prvog sina Kaija. Jennifer je progovorila o seksu s nogometašem i rekla da nije bio ništa posebno, samo prosječan. Nogometaševa supruga odselila se sa sinom Kaijem k roditeljima zbog te afere, a onda se zahuktao novi skandal.

Naime, Wayne je bio u trojcu s dvije prostitutke. No to nije sve. U rujnu 2017. policija ga je uhitila zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a s njim je u automobilu bila partijanerica Laura Simpson. U to vrijeme Coleen je bila trudna te je nosila njihova četvrtog sina Cassa. U veljači 2019. Wayne je ponovno našao žensko društvo koje nije bila njegova supruga. Partijao je s konobaricom na Floridi.

Coleen se često nalazi na meti javnosti zbog opraštanja prevara, a dežurni kritičari kažu da ne zna raditi nišza osim biti supruga nogometaša, pa se ne želi rastati i ostati bez Wayneova bogatstva. Inače, vrijednost njegove imovine procjenjuje se na 160 milijuna dolara, a kao trener u nogometnom klubu Derby County FC zarađuje plaću od oko 2,6 milijuna funti.

Britanski tabloidi tvrde da Coleen ostaje s Rooneyjem zbog sinova, ali i jer se boji da će ostati sama ako okonča njihov brak.