Wayne Rooney snimljen je kako s 21-godišnjim djevojkama odlazi u hotel u Manchesteru u ranim jutarnjim satima.

Umirovljeni britanski nogometaš Wayne Rooney (35) suprugu Coleen prevario je nebrojeno puta, a sada se našao usred još jednog preljubničkog skandala.

Na društvenim mrežama osvanule su fotografije i snimke na kojima je uhvaćen kako se zabavlja s čak tri 21-godišnjakinje, a sada je isplivao u još jedan video na kojem vodi djevojke u niskobudžetni hotel u Manchesteru.

Snimljen je u ranim jutarnjim satima, nakon izlaska u jedan noćni klub, a na snimci koju je objavio The Sun nogometaš hoda s kapuljačom na glavi ispred djevojaka i vidno je pripit.

Zabrinjavajući video nastao je malo prije nego što su ga djevojke snimile kako leži na podu hotelske sobe, a objavile su i video u kojem se Rooney ljubi s jednom od njih.

Burni izlazak završio je dolaskom policije koju je nogometaš pozvao jer je posumnjao da su ga djevojke iskoristile za samopromociju, tvrdeći da je bio žrtva prevare.

Jedna od djevojaka s kojima se zabavljao je Instagram model Tayler Ryan, čija je majka za britanske medije izložila drugu stranu priče.

"On ih je pozvao u svoj VIP separe, a zatim i u svoju sobu. Njima je 21 godina, a njemu gotovo 40. Ovo ih je sve uznemirilo, u suzama su. Moja je kći dobra djevojka i dolazi iz pristojne obitelji. One su samo mislile da su smiješne, no ja i ostali roditelji objasnili smo im da je to bilo glupo", ispričala je za The Sun.

Rooneyu to nije prvi put da je uhvaćen kako vara svoju suprugu Coleen, s kojom je u braku od 2008. godine i zajedno imaju četvero djece.

Njih dvoje poznaju se od 12. godine, a vezu su započeli kao 16-godišnjaci. Već na početku veze nogometaš je svoju današnju suprugu varao s prostitutkama, a njegov prvi preljubnički skandal procurio je u javnost dok još nisu bili u braku, 2004. godine. Nogometaš je i prethodne afere ispočetka poricao, ali na kraju ih je ipak priznao, a supruga mu je sve oprostila. Mnogi sumnjaju da je razlog tomu novac, no Coleen je poslije njegova posljednjeg preljubničkog skandala na svojem Instagramu objasnila kako se trudi očuvati njihov brak jer voli svojeg supruga.