Chris Noth, koji je u Seksu i gradu utjelovio Facu, snimio je urnebesnu reklamu za marku kućnih bicikala, koja se poziva na radnju iz novih epizoda serije.

Čak i ako niste gledali nastavak serije "Seks i grad", koji nosi naziv "And Just Like That", velike su šanse da ste na internetu doznali za smrt jednog od glavnih likova.

Radi se o Faci, kojeg glumi Chris Noth i koji u prvoj epizodi umre od srčanog udara nakon što je vozio kućni bicikl, a već u drugoj gledamo njegovu sahranu.

No Faca je sada uskrsnuo u reklami koja je postala hit na internetu.

Naime, glumac je snimio reklamu za marku kućnih bicikala Peloton, koja je objavljena pod nazivom "Živ je" i koja se poziva upravo na radnju iz serije.

Osim što vozi isti bicikl, u reklami se pojavljuje i Chrisova instruktorica iz serije, a naracija započinje rečenicom "I samo tako...", odnosno "And just like that...". Zanimljivo je spomenuti i da se u ulozi naratora našao glumac Ryan Reynolds, koji jedini nema nikakvu poveznicu sa serijom.

I dok je brojne fanove serije šokirala smrt Face, ova ih je reklama oraspoložila i nasmijala, pa ni ne čudi što se o njoj ovih dana ne prestaje pričati na društvenim mrežama.

Dio gledatelja još je bijesan i što u novim nastavcima serije nema Kim Cattrall, koja je utjelovila legendarnu Samanthu Jones.

Inače, Carrie, Miranda i Charlotte, koje glume Sarah Jessica Partker, Cynthia Nixon i Kristin Davis, okupile su se nakon 11 godina, a nastavak kultne serije se od 9. prosinca prikazuje na streaming servisu HBO Max i ima 10 epizoda.

