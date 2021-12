Chris Noth vratio se na male ekrane kao šarmer Faca, a na premijeri serije "And just like that" bio je u društvu svoje supruge Tare Wilson.

Zvijezda hit-serije "Seks i grad", glumac Chris Noth i njegova supruga Tara Wilson zajedno su stigli na premijeru dugoočekivanog nastavka "And just like that" te su stali pred fotografe u njujorškom Muzeju moderne umjetnosti. 67-godišnji glumac i njegova supruga izmjenjivali su nježnosti dok su se sretno smješkali fotografima, koji su zabilježili i njihov strastveni poljubac.

Noth se na male ekrane vratio kao John James Preston, tj. Faca, a u toj ulozi se prvi put pojavio sada već davne 1998. godine u prvoj epizodi Seksa i grada. Obožavatelji popularne serije jedva su dočekali 9. prosinca da vide što se događa u životima omiljenih likova s malih ekrana.

Iako nije bio siguran želi li ponovno utjeloviti Facu jer je smatrao da je tom liku dao sve, Chris je popustio te se pridružio slavnoj ekipi serije na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta. Noth i dalje mami uzdahe gdje god da se pojavi, a titulu zavodnika ima i u stvarnom životu te je dugo godina slovio kao jedan od najpoželjnijih neženja.

No to se promijenilo 2012. godine, nakon što je upoznao 27 godina mlađu Taru Lynn Wilson, koja je radila u njegovu baru "The Cutting Room", a koju je deset godina kasnije odveo pred oltar. 2008. godine dobili su sina Oriona, a 2020. godina i sina Keatsa.

Chris i Tara ne pojavljuju se često zajedno u javnosti i u nekoliko su navrata priznali da su se često mirili i prekidali u početku veze, no danas su ludo zaljubljeni i uživaju u obiteljskom životu daleko od svjetla reflektora.

