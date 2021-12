Kristin Davis se na svečanoj premijeri serije "And Just Like That" pojavila u elegantnoj plavoj haljini no svi su gledali u njezino lice koje je uništila zahvatima.

Ovaj tjedan je u New Yorku održana svečane premijera serije "And Just Like That", dugoiščekivanog nastavka kultnog "Seksa i grada".

Glavne zvijezde serije za premijeru su se posebno skockale, no pažnju s njihovih glamuroznih toaleta ukralo je lice nekad omiljene slatkice Charlotte, koju je utjelovilo glumica Kristin Davis.

Još dok su curile fotke sa seta snimanja serije, obožavatelji su primijetili da Davis izgleda drugačije nego prije, što je potaknulo šuškanja o njezinim estetskim zahvatima, a dodatno ih je rasplamsao trailer za seriju.

"I samo tako, Charlotte ima novo lice", "Što je Charlotte učinila svom licu", dio je komentara koji su se od tada proširili društvenim mrežama na račun Njezina zategnutog lica bez gotovo ijedne bore i natečenih usana, zbog čega se da naslutiti kako je ubrizgavala injekcije botoksa i filere. No u želji da očuva mladolik izgled, očito se malo zanijela.

Zanimljivo je da je Kristin u intervjuu za New Beauty 2018. godine izjavila kako ne želi kirurški mijenjati svoj izgled jer se boji igle, komplikacija i konačnih rezultata koje ne bi mogla popraviti, ali čini se da je promijenila mišljenje.

Kristin koja u seriji glumi Charlotte York, u toj se ulozi pojavila prvi puta 1998. godine, a sada, više od dva desetljeća kasnije, vratila se na male ekrane zajedno s kolegicama Sarah Jessicom Parker i Cynthiom Nixon. Remake kultne serije od 9. prosinca se prikazuje na streaming servisu HBO Max i ima 10 epizoda, a za svaku su glavne glumice dobile plaću od milijun dolara, tvrdi Variety.

