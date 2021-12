Kim Cattrall nije se pojavila u seriji "And just like that", zbog čega su fanovi diljem svijeta bijesni na tvorce serije, no reagirala je na napise na društvenim mrežama.

Glumica Kim Cattrall suptilno je reagirala na napise brojnih obožavatelja serije "Seks i grad" koji su nezadovoljni što se kao Samantha Jones nije pojavila u nastavku "And just like that" koji je svjetlo dana ugledao ovoga tjedna.

"Kim Cattrall se nije vratila u seriju jer joj je karijera krenula", "I tek tako... želim gledati samo serije u kojima je Kim Cattrall. Ovime ju želim pohvaliti", "Ponovno ću pogledati sve epizode u kojima je Kim", tek su neke od objava na Twitteru koje je lajkala sama glumica. Time je suptilno dala do znanja što zaista misli o činjenici da je njezin lik izbačen iz serije.

Samantha Jones se nije pojavila u novim epizodama hit-serije, no producenti su se pobrinuli da se to dobro objasni u prve dvije epizode. Iako su brojni obožavatelji diljem svijeta razočarani i po njima nema smisla nastavljati kultnu seriju bez omiljenog lika, drugi pak smatraju kako su se producenti dobro dosjetili objašnjenja zbog čega se Cattrall nije pojavila.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis, koje su u seriji utjelovile Carrie Bradshaw, Mirandu Hobbes i Charlotte York vratile su se na male ekrane, a pored nekoliko šokova koje su tvorci serije priredili gledateljima već u prvoj epizodi, izostanak Samanthe po mnogima je najveći od njih.

Cattrall je u šest sezone serije i dva filma glumila mnogima omiljenu Samanthu Jones, a da više ne planira utjeloviti svoj najpopularniji lik, potvrdila je dok se još samo šuškalo o novim nastavcima "Seksa i grada".

"Tijekom života svi stalno učimo, a ja sam naučila da želim raditi samo s dobrim ljudima i zabavljati se", kazala je Kim u intervjuu za Daily Mail 2019. godine kada su je pitali želi li ponovo glumiti Samanthu. "Nikad. To nije za mene", dodala je.

Cattrall je već nekoliko puta u medijima progovorila o nerješivim tenzijama između nje i ostalih kolegica iz serije, pogotovo sa Sarom Jessicom Parker, s kojom se čak i javno prepucavala na Instagramu.

Naime, kada joj je u veljači 2018. godine preminuo brat, Sarah joj je na Instagramu izrazila sućut, na što joj je Kim napisala: "Ne treba mi tvoja podrška u ovim teškim trenucima" te je u opisu fotke dodala još: "Danas me upitala majka: 'Kad će te ta licemjerka Sarah Jessica Parker ostaviti na miru?' Tvoje neprestano pokušavanje samo naglašava koliko si bila okrutna i da si ostala ista. Nešto ću sada raščistiti. Ti mi nisi obitelj. Ti nisi moj prijatelj. I zato ti govorim posljednji put da prestaneš iskorištavati našu tragediju kako bi se prikazala dobrom djevojkom."

Javnost je tada doznala da glumice nisu u dobrom odnosu, a Cattrall je kasnije u jednom intervjuu otkrila da je Sarah, koja je na nju bila ljubomorna na početku snimanja serije jer je bila veća zvijezda od nje, protiv nje okrenula i preostale dvije kolegice s kojima se već poznavala otprije.

