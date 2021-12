Willie Garson preminuo je mjesec dana nakon što je snimio posljednju epizodu serije "And just like that", a njegova kolegica Cynthia Nixon sada je otkrila tko je jedini znao da boluje od zloćudnog raka.

Obožavatelji kultne serije "Seks i grad" jedva su dočekali nove nastavke koji se emitiraju pod imenom "And just like that", čije su dvije epizode ovoga tjedna ugledale svjetlo dana. I dok su mišljenja o novim avanturama slavnih prijateljica podijeljena, mnogi su se rastužili zbog glumca Willieja Garsona, koji je u seriji utjelovio Stanforda, najboljeg prijatelja Carrie Bradshaw.

Njegova smrt prije nekoliko mjeseci je šokirala obožavatelje diljem svijeta, a Willie je umro samo mjesec dana nakon što je snimio svoje posljednje scene za novu seriju. Glumica Cynthia Nixon, koja u seriji glumi Mirandu Hoobes, sada je otkrila kako je informacije o tome da se Garson bori sa zločudnom bolešću jedno vrijeme znala samo Sarah Jessica Parker.

"Sarah je bila jedina koja je znala sve o Willijevoj bolesti kada smo počeli snimati nove epizode. Svi ostali smo saznali kada više nije to mogao skrivati", rekla je Nixon u intervjuu za Deadline. "Nastavio je snimati i svi smo razgovarali s njim. I njemu i nama je bilo važno da se više ne skriva ni pred kime", zaključila je Nixon.

Sarah Jessica Parker i Willie Garson bili su bliski prijatelji i u privatnom životu. Objava koju mu je posvetila nakon smrti slomila je srce brojnim obožavateljima popularne serije.

"Bol je nepodnošljiva", napisala je Sarah u rujnu ove godine nakon njegove smrti te je dodala kako je ponekad i šutnja stav zbog gubitka prijatelja s kojim se družila više od 30 godina. "Imali smo pravo prijateljstvo kroz koje smo proživjeli tajne, avanture, dijelili smo profesionalnu obitelj, istinu, koncerte, putovanja, večere, kasne noćne pozive, predanost roditeljstvu, uspone i padove", napisala je glumica uz fotografije na kojima pozira s pokojnim kolegom.

"Puno smo vremena proveli na setu, posebno u Carrienom stanu te smo se smijali kao Carrie i Stanford, ali i kao Willie i Sarah Jessica. Willie. Jako mi nedostaješ. U glavi ponavljam naše posljednje zajedničke trenutke. Još ću neko vrijeme ispočetka čitati tvoje poruke te ću zapisati naše posljednje razgovore. Iskrena sućut i tvom dragom Nathenu. Bio si i ostaješ očeva najsvjetlija točka u životu, a njegovo najveće postugnuće je bilo upravo to što je tvoj otac", napisala je glumica.

Willie Garson u seriji "Seks i grad" pojavio se u 27 epizoda kroz šest sezona, i to u periodu od 1998. do 2004. godine. Njegov lik Stanford bio je blizak prijatelj Carrie Bradshaw. Osim u seriji, pojavio se i u oba nastavka istoimenog filma te u nastavku "And just like that".

