Krajem srpnja 2000. godine Jennifer Aniston i Brad Pitt stali su pred oltar, a sve oči svijeta bile su uprte u njih. Prisjetili smo se detalja njihove veze.

Jennifer Aniston i Brad Pitt nekoć su bili par iz snova, a punili su naslovnice medija diljem svijeta. Prošla je 21 godina otkako je taj zlatni par Hollywooda stao pred oltar, a prisjetili smo se kako su se upoznali te ostalih detalja njihove veze.

Najveću facu Hollywooda i omiljenu slatkicu s malih ekrana 1998. godine upoznali su njihovi agenti sredivši im spoj naslijepo. "Znali smo od prvog susreta da je to to. Cijeli spoj bio je predivan i sve nam je došlo jako prirodno", ispričala je onda Jennifer medijima. Godinu kasnije, točnije u rujnu 1999. godine debitirali su zajedno na crvenom tepihu na dodjeli nagrada Emmy. Cijeli je svijet odmah poludio za njima, a iste godine objavili su i da su zaručeni.

Na Stingovu koncertu u New Yorku oboje su gostovali, a upravo je na pozornici Jennifer pokazala svoj zaručnički prsten. Krajem srpnja 2000. godine par si je izrekao sudbonosno da na luksuznoj ceremoniji u Malibuu. Aniston je u to vrijeme bila najveća zvijezda serije "Prijatelji", a sa suprugom se pojavila na malim ekranima upravo u kultnom sitcomu. Njegov lik, Will, mrzio je Rachel Green, a tom epizodom producenti su napravili pun pogodak. Činilo se kao da im nema kraja, a djelovali su i zaljubljenije no ikada.

Godinama su blistali na crvenim tepisima te su djelovali kao da ih ništa ne može rastaviti, no onda je Brad 2004. godine na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smith" upoznao Angelinu Jolie. Razišli su se pred očima javnosti, a svi su te 2005. godine čekali da se Jennifer oglasi o njegovoj nevjeri. "On sam odlučuje o svemu i može raditi što želi. Rastali smo se, a možete vidjeti i zašto", rekla je onda.

Brad i Angelina 2006. godine dobili su svoje prvo biološko dijete, Shiloh, a zajedno imaju ukupno šestero djece. Vjenčali su se tek 2014. godine na privatnoj ceremoniji u Francuskoj, no njihov brak nije bio duga vijeka. Godinu kasnije i Jennifer je drugi put stala pred oltar, i to s Justinom Therouxom, ali ni oni nisu dugo izdržali zajedno.

U rujnu 2016. godine Jolie je predala zahtjev za razvod od Pitta, a još danas pune medije zbog borbe za skrbništvo nad djecom. Pričalo se i da će se Pitt pomiriti s Aniston, no par je govorio kako su samo dobri prijatelji. Zajedno su proslavili Jenniferin 50. rođendan prije dvije godine, a u siječnju 2020. potaknuli su glasine da su zajedno zbog prisnog odnosa na SAG nagradama. Ipak, svatko je išao svojim putem, a kako kažu, u dobrim su odnosima.