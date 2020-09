Jennifer Aniston i Brad Pitt snimili su zajedničke scene nakon punih deset godina.

Bivši holivudski supružnici i mnogima nekad omiljeni par Jennifer Aniston i Brad Pitt našli su se zajedno na ekranima nakon punih deset godina i zbog humanitarnih svrha, odnosno prikupljanja sredstava za borbu protiv pandemije koronavirusa u organizaciji njihova kolege Seana Penna.

Jennifer i Brad tako su se pridružili listi nekih od najslavnijih osoba današnjice - Juliji Roberts, Morganu Freemanu, Seanu Pennu, Matthewu McConaugheyju, Jimmyju Kimmelu, Rayu Liotti, Shii LaBeoufu i Henryju Goldingu koji su nesebično dali doprinos plemenitom cilju.

Svi oni su sudjelovali u čitanju teksta iz popularnog filma iz 80-ih godina "Zlatno doba u Ridgemontu", no najviše pozornosti privukli su upravo Jennifer i Brad i čije je suradnja i zajedničko pojavljivanje izazvalo nostalgiju za nekad omiljenim parom Hollywooda. Naime, upravo je njima pripala čast da zajedno čitaju dio teksta iz škakljive scene, u kojoj je glavna glumica bila u toplesu, no oni su to odradili kao pravi profesionalci.

"Bok Brad, znaš da sam oduvijek mislila da si jako sladak", bila je jedna od prvih rečenica koje mu je izgovorila.

Početkom godine naveliko se šuškalo o njihovu pomirenju, naročito nakon sradačnog susreta na dodjeli Zlatnih globusa, no, čini se da od toga ipak neće biti ništa jer Brad od nedavno ljubi njemačku manekenku Nicole Potularski.

Zajedno su glumili u seriji "Prijatelji" davne 2001. godine gdje se on pojavio kao gostujući glumac i to u ulozi Jenniferina dečka, odnosno dečka Rachel Green.