Nakon što je Jennifer Aniston na Instagramu objavila novi selfie, obožavatelji su zbog onoga što se vidi u pozadini uvjereni da vrijeme opet provodi s Bradom Pittom.

Obožavatelji su uvjereni da se glumica Jennifer Aniston pomirila s bivšim suprugom, glumcem Bradom Pittom i to zbog jednog selfija na njezinom Instagramu. 51-godišnja glumica je objavila fotografije iza kamera sa snimanja jedne emisije, no svi tvrde kako je to isto područje na kojem Pitt snima svoj novi film.

Aniston je objavila selfie iz prostorije za šminku, a iza nje na kauču leži muškarac o kojem svi pričaju. Jedan tabloid objavio je da su dobili informaciju kako su glumica i njezin bivši suprug na istom snimanju te da su bliži nego ikada prije. "Kruže glasine da Brad dosta vremena provodi s Jennifer", stoji u napisima tabloida.

Brad i Jennifer završili su brak na ružan način i nisu ostali u dobrim odnosima, no posljednjih godina opet su postali prijatelji.

Strani mediji tvrde kako se glumac ispričao Aniston nakon što se 2016. razveo od Angeline. Brak im se raspao upravo zbog Angeline Jolie 2005. godine, a bivši supružnici još danas odbijaju komentirati svoj odnos.

Njihovi obožavatelji i dalje se nadaju da će se pomiriti te tvrde kako nikada nisu izgledali sretno ni s kim kao jedno s drugim te da su bili jedan od najljepših slavnih parova.