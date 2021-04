Članice klana Kardashian-Jenner već su nekoliko puta uhvaćene od strane svojih pratitelja nakon što su pretjerale s fotošopom na svojim fotografijama.

Khloe Kardashian u fokusu je javnosti nakon što je na društvene mreže procurila njezina fotografija u prirodnom izdanju u kakvom je nikad ne viđamo, a čini se da je za sve kriva njezina asistentica.

PR tim reality klana Kardashian-Jenner pokušava maknuti sliku s interneta što prije i ima pune ruke posla. Naime, sporna fotografija prikazuje 36-godišnju Khloe kako stoji pored bazena u oskudnom bikiniju, i izgleda malo drugačije nego na onim objavama koje sama dijeli na profilu na Instagramu, a koje su očigledno rezultat dobrog fotošopa i brojnih filtera kroz kojih su provučene. No na fotografiji koja je objavljena neovlašteno vidi se da Khloe ne izgleda tako savršeno kao što se svim silama trudi prikazati, pogotovo kada reklamira svoj brend. Njezin struk je veći nego na Instagram fotografijama, obline su manje, a koža nikako nije zategnuta kao što inače djeluje da je. Iako zapravo Khloe u ovom slučaju i bez fotošopa izgleda sasvim lijepo, ona za ovu sliku nije željela da završi na internetu.

Ipak, to nije prvi put da se reality obitelji zalomio ovakav gaf i svi su vidjeli kolika je razlika u njihovom izgledu kada na slikama ne koriste fotošop.

Dobar primjer je Kim Kardashian s odmora u Meksiku u travnju 2017. Pozirala je za svoj Instagram profil u tangama i istaknula savršenu bujnu stražnjicu. Kasnije su je fotografirali paparazzi i pokazali da je maknula celulit sa svoje fotografije. Kim se opravdavala da nije u najboljoj formi i nije vježbala 12 tjedana kada je uslikana.

Khloe su prošlih tjedana napadali zbog previše fotošopa na fotografijama koje je snimila za svoju liniju odjeće. Pozirala je u trapericama, štiklama i grudnjaku sjedeći na sofi kraj bazena, a njezine obožavatelje zbunilo je zašto ima tako dugačka stopala i prste na rukama.

"Tko je radio ovaj fotošop?", "Ovo izgleda čudno", "Ovi prsti su me prestrašili", "Ovo nije Khloe", "Kakva stopala", "Ove cipele su za veličinu 45", "Izgleda poput onog ubojice iz horora 'Slender Man'", komentirali su.

Kardashianka se oglasila o svemu na Twitteru u nekoliko objava u posljednja 24 sata. "Mislim, kako bi netko mogao povjerovati da je ovo veličina mojih stopala?! To su kut fotografiranja i leće. I osobno mislim da je leća fotoaparata je*eno kul. Daje fotografiji drukčiju vibru i ne isti stari vizual koji uvijek gledam. Kako bilo, sretna sam s fotografijama", napisala je reality zvijezda.

Kasnije je pozirala u toplesu rukama skrivajući grudi, ali mnogi su to zanemarili i pitaju se je li to stvarno ona.Naime, na spornoj fotografiji noge su joj gotovo nerealno izdužene, a čini se da je lice provukla kroz nekoliko filtera. Khloe je time izazvala zbunjenost, ali i zabrinula pratitelje. Optužili su je za loš fotošop i pitali što se događa s njezinim licem i tijelom i zašto to radi.

U središtu zbivanja je bila i prošle godine kada su je obožavatelji molili da prekine sa zahvatima na licu, a kada su prikazane epizode showa "Keeping Up with Kardashians" postalo je jasno koliko je sređivala fotografije. Toliko se zaigrala da je uklonila slučajno ogrlicu.

Kourtney Kardashian isto nije odoljela malo srediti svoje slike, a to se najbolje vidjelo na fotografijama s odmora u srpnju 2019. Podijelila je sliku na kojoj pozira na stijenama u žutom bikiniju i nema nikakve mane na tijelu. No onda su je paparazzi snimili i vidjelo se koliko je stanjila svoje tijelo i fotošopirala objavu.

Kourtney obožavatelji hvale da je najrealističnija od svih članova klana Kardashian-Jenner, a i jedina je priznala da je bila plastičnoj operaciji. Naime, u srednjoj je išla na operaciju grudi.

Osramotila se i u ožujku 2019. kada je objavila fotografiju na kojoj je u kadi punoj pjene potpuno gola. Pratitelji na Instagramu su je napali je fotošopirala sliku jer joj je lijeva noga puno duža od desne.

Ni najmlađa članica poznate reality obitelji nije ostala imuna na fotošop. Kylie Jenner je možda i najviše zeznula jer je uređivala fotografije s Met Gale iz 2017. koje su se istodobno mogle vidjeti u mnogim medijima jer su ih fotografske agencije snimile. Uredila je svoj struk, obrve, ali i dizajnericu Donatellu Versace s kojom je pozirala.

U travnju prošle godine Kylie se osramotila uređujući fotografiju na kojoj je u bazenu. Naime, vidjelo se da je koristila fotošop jer je promijenila rub bazena. Ubrzo je obrisala objavu s Instagrama.

Kendall Jenner išla je stopama svojih sestara i javnost joj se narugala da uređuje svoje fotografije kako bi nalikovala popularnoj lutki barbiki. Manekenka je pokleknula pred fotošopom i u veljači ove godine.

Pozirala je klečeći u bikiniju i okinula selfie, a njezini pratitelji su prema izgledu pupka primijetili da se zaigrala.