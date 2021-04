Kim Kardashian je službeno proglašena milijarderkom od strane poslovnog magazina Forbes.

40-godišnja Kim Kardashian konačno je i službeno milijarderka, izvijestio je poslovni magazin Forbes.

Strani mediji su još sredinom prošle godine pisali da je prestigla polusestru Kylie Jenner koja je s 22 godine postala najmlađa milijarderka na svijetu. I Kanye West od kojeg se trenutno Kim razvodi je tvrdio da treba nositi tu laskavu titulu i da se umanjuje njen uspjeh i zakida ju se te je imao javne ispade zbog toga.

Forbes je istaknuo da se Kardashianka sada prvi put službeno pridružila listi milijardera. Njezino bogatstvo iznosi jednu milijardu dolara s obzirom da je u listopadu zaradila 780 milijuna dolara zahvaljujući svojoj kozmetičkoj tvrtki KKW Beauty i liniji odjeće za oblikovanje tijela Skims.

Zaradila je i na svom sudjelovanju u reality showu "Keeping Up with the Kardashians" i brojnim manjim investicijama. Poznato je i da dobiva milijune za svoje objave na društvenim mrežama baš kao i njezine sestre.

Inače, Kim je nedavno priznala obožavateljima da je pogledala hit-seriju "Bridgerton" i postala ovisna o njoj. "Što se događa? Ne plačem. Nisam dobro. Opsjednuta", napisala je reality zvijezda uz snimke serije koje je podijelila na Instagram storyju. Kim je usto pokazala da usput pije bijelo vino, ali i da je zaplakala.

Kardashianka je, kako su njezini obožavatelji istaknuli, pronašla nešto što će joj maknuti pozornost s razvoda od Kanyea Westa. Zbog toga su se mnogi o reality zvijezdi raspisali na Twitteru.

"Ozbiljno, Kim Kardashian koja gleda 'Bridgerton' je najbolja stvar koja se dogodila u 2021.", "Kim K opsjednuta gledanjem 'Bridgertona' kako ispija vino šalje takvu vibru da padam u napast opet pogledati seriju", neki su od komentara.