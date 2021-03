Trenutno se prikazuje posljednja sezona showa "Keeping Up With The Kardashians", a mi smo se prisjetili kako je najslavnija holivudska obitelj uspjela izgraditi svoje reality carstvo i vladati njime 14 godina.

Najpopularniji reality show na svijetu "Keeping Up With The Kardashians" približio se svom kraju i trenutno se emitira njegova posljednja 20. sezona.

Tijekom 14 dugih godina gledatelji su uživali u njihovim dramama, divljim zabavama i privatnim trenucima, a najmlađe članice obitelji su pred kamerama i odrastale.

Obitelj Kardashian-Jenner dala je novo značenje riječi "slava", a svaki svoj potez su i dobro unovčili te danas s razlogom slove kao "kraljevska obitelj Hollywooda". Povodom završetka njihova showa, prisjetili smo kako su uspjeli izgraditi svoje reality carstvo i vladati njime toliko dugo.

Sve je započelo snimkom seksa tadašnje osobne asistentice Paris Hilton, a današnje multimilijunašice Kim s njenim tadašnjim dečko, glazbenikom Rayem J-om. Snimka je procurila u javnost u ožujku 2007. godine, a samo sedam mjeseci kasnije emitirana je prva epizoda realityja. Mnogi i danas vjeruju da je snimku u javnost plasirala takozvana "mamadžerica" Kris Jenner kako bi svoju kći vinula među zvijezde i pokrenula unosan obiteljski biznis.

Prvenstveni cilj showa bio je da skrene pažnju na obiteljske trgovine s odjećom, no brzo je postao puno više od toga. Ispočetka su glavne zvijezde bile Kim, Kourtney i Khloe, a kasnije su uključene i njihove polusestre Kylie i Kendall koje su tada još bile djevojčice.

Reality je s emitiranjem započeo iste godine kada je izašao prvi iPhone pa su kao način promocije počeli koristiti i društvene mreže. Već imućna holivudska obitelj brzo je počela zgrtati još veće bogatstvo, a sestre su postale slavne i s vremenom je svaka pokrenula vlastite projekte kojima su dodatno podebljale svoje bankovne račune i osigurale si prihode nakon završetka showa.

Kim je vlasnica brendova KKW Beaty i Skims, Kourtney je prošle godine pokrenula lifestyle brend i web stranicu Poosh, a Khloe je vlasnica brenda odjeće Good American. Što se sestara Jenner tiče, Kendall je izgradila uspješnu manekensku karijeru te je nekoliko godina zaredom bila najplaćenija u svom poslu, a Kylie je vlasnica možda i najunosnijeg brenda u obitelji - Kylie Cosmetics. Časopis Forbes ju je prošle godine čak prozvao i najmlađom samoostvarenom milijarderkom na svijetu, no laskavi status su joj oduzeli kada se doznalo da je lažirala brojke kako bi svoju kompaniju predstavila uspješnijom nego što jest.

Sve sestre imaju i golemu vojsku sljedbenika na Instagramu, koji budno prate svaki njihov potez i žele im biti što sličniji pa su se tako s godinama njihova bujne pozadine i uski strukići nametnuli kao novi standardi ljepote, a uvelike su utjecale i na trend povećanja usana filerima.

Tu je i njihov brat, odnosno polu-brat Rob koji nije stekao toliko slavu kao i ženski dio obitelji, ali je zaradio dovoljno da može živjeti bez ijedne brige, a jedno je vrijeme čak imao i svoje reality s bivšom djevojkom Blac Chinom s kojom ima i kćer.

Kris, koju se smatra mozgom iza cijele "operacije" Kardashian-Jenner, mudro je odredila da njoj pripadne dobar dio zarade od realityja, a kćerima je bila i menadžerica te je tako imala svoj udio i u njihovim drugim angažmanima.

Šuška se i da je Kris imala posebne ugovore za sve koji su gostovali u showu, koji su joj služili kao osiguranje da pred kamerama neće biti izrečeno nešto što bi moglo naštetiti obitelji.

A iako će mnogi reći da su se proslavile i obogatile ne radeći ništa, glavne zvijezde showa su pred kamerama bile 10-12 sati dnevno i mora im se priznati da imaju dobro radnu etiku.

No bogatstvo i slava uvalili su ih i u neke ozbiljne probleme. Kim je 2017. godine bila žrtva pljačke u svojoj hotelskoj sobi u Parizu, i to nakon što se na Instagramu pohvalila prstenom vrijednim nekoliko milijuna dolara. Također, iako je reality došao kraju, sestrama i dalje neće biti lako čuvati svoj privatan život daleko od javnosti, jer ih paparazzi prate u stopu.