Khloe Kardashian na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u toplesu, ali svu pažnju ukralo je njezino lice i nerealne proporcije tijela.

Dok je njezina starija sestra Kim Kardashian usred brakorazvodne parnice s Kanyeom Westom koju prati cijeli svijet, Khloe Kardashian ne prestaje zbunjivati svoje obožavatelje i to fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, a na kojima ju gotovo više nitko ne prepoznaje.

36-godišnja zvijezda realityja "Keeping Up With The Kardashians" na Instagramu promovira svoj brend odjeće, a kao model na jednoj od fotografiji pozira u toplesu rukama skrivajući grudi, ali mnogi su to zanemarili i pitaju se je li to stvarno ona.

Naime, na spornoj fotografiji noge su joj gotovo nerealno izdužene, a čini se da je lice provukla kroz nekoliko filtera. Khloe je time izazvala zbunjenost, ali i zabrinula pratitelje koji ju optužuju za loš fotošop i ne prestaju se pitati što se događa s njezinim licem i tijelom i zašto to radi.

Khloe je nove fotografije objavila samo tjedan dana nakon okršaja na društvenim mrežama s ljudima koji su joj prigovorili da previše uređuje svoje objave i da ne izgleda kao u stvarnosti.

"Nekoliko od tih fotografija smo snimili objektivom fotoaparata koji stvara efekt produženosti. Što je objekt bliži kameri, on će se izdužiti i to nije fotošop pogreška", pokušala je objasniti u čemu je stvar.

No u to baš i nije uspjela uvjeriti puno ljudi.

"Svaki put kad dođem na profil Khloe Kardashian, ona izgleda drugačije nego prije", "Istovremeno izgleda kao afroamerikanka, latinoamerikanka i kao da je iz Arabije. Zbunjuje me to", neki su od komentara s društvenih mreža.

Dio pratitelja je u posljednje vrijeme čak mijenja s polusestrom Kendall Jenner pitajući se koju od njih dvije gledaju na fotografijama.