Matt Damon i Ben Affleck dobili su Oscara za film "Dobri Will Hunting", a zlatni kipić došao je i u ruke nikad prežaljenog Robina Williamsa. Otkrili smo neke manje poznate detalje o ovoj filmskoj uspješnici.

Američka drama iz 1997. godine u režiji Gusa Van Santa jedan je od omiljenih filmova brojne publike, a radi se o uspješnici "Dobri Will Hunting". Film je zaradio čak 225 milijuna dolara u kinima, 25 puta više od inicijalnog budžeta na početku snimanja. Scenarij su napisali glumci Matt Damon i Ben Affleck, najbolji prijatelji koji su i sami odigrali značajne uloge u filmu. Uz njih, zvijezde su Robin Williams, Minnie Driver i Stellan Skarsgård, a film je bio nominiran za devet Oscara. Nikad prežaljeni Robin Williams kući je odnio zlatnog kipića za najboljeg sporednog glumca, a Damon i Affleck su dobili Oscara za najbolji scenarij.

Radnja prati buntovnog čistača Willa Huntinga koji ima izrazito visok kvocijent inteligencije. Umjesto da svoj dat iskoristi, Will slobodno vrijeme koristi za druženje s prijateljima, mađu kojima je najbliži s Chuckiejem i svojom djevojkom Skylar. Nakon što profesor matematike svojim studentima postavi zadatak i Will ga anonimno riješi savršeno, krene u potragu za genijalnim studentom koji je sve uspio riješiti. Will s druge strane ima problema s policijom, a upravo u tom trenutku sve eskalira. Profesora matematike onda mu ponudi da će ga izbaviti iz zatvora, no daje mu dva uvjeta. Jedan je da ide na satove matematike, a drugi je da ide na terapiju kod psihologa. Psihologa Seana McGuirea utjelovio je Williams, a iako su u filmu on i Will tvrdoglavi, priča ima razvoj događaja koji se svima urezao u pamćenje.

Matt Damon i Ben Affleck pet su godina čekali da njihov scenarij netko uoči i prihvati raditi film na temelju istoga, a prvog dana snimanja su se rasplakali od sreće - doslovno. Bili su oduševljeni i što Robin Williams i Stellan Skarsgård glume u filmu na osnovu njihove ideje. Dok su birali kojem će studiju prodati ideju, u scenarij su ubacili djelić sa scenom u kojoj se dva muškarca ljube, a koji nema veze s ostatkom filma. Harvey Weinsten ih je odmah na sastanku pitao zbog čega su takvo nešto ubacili u film, a dvojac mu je odgovorio da je to bio jedini način da otkriju tko je pročitao scenarij, a tko nije. Upravo zbog toga, potpisali su ugovor s Miramaxom. Damon je scenarij počeo pisati još na fakultetu, a Affleck mu se pridružio u razradi ideje.

Ben Affleck je u trenutku kada je dobio Oscara imao 25 godina te je bio najmlađa osoba dotad koja je dobila Oscara za scenarij. Damon je imao 27 godina, a glumci su nakon ovog filma imali uzlazne karijere koje su blistave još i danas.

Scena u kojoj Robin Williams i Matt Damon glume na klupi u parku zaista se i dogodila u Public Gardenu u Bostonu, a iako se čini u filmu kako su sami ondje, zapravo je preko 3000 ljudi stajalo okolo i pratilo snimanje. Williams je u to vrijeme već bio svjetska zvijezda i svi prolaznici su se zadržali kako bi ga pozdravili i pogledali kako teče snimanje. Nakon Williamsove smrti, u Bostonu je na tom mjestu postavljen memorijal u njegovo ime.