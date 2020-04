Matt Damon i Minnie Driver su bili u vezi više od godinu dana nakon što je on odlučio voditeljici Oprah reći da se ne viđa ni sa kime.

Glumac Matt Damon je 1998. godine postao jedan od najtraženijih u Hollywoodu nakon što je dobio Oscara za najbolji originalni scenarij film "Dobri Will Hunting". On i Ben Affleck postali su najbolji prijatelji, a od onda pa sve do danas ih znamo kao tandem.

Ono na što smo malo zaboravili je Mattov ljubavni život u tom razdoblju. Glumac je u to vrijeme hodao s kolegicom Minnie Driver. Damon i Driver su bili jedan od najpopularnijih holivudskih parova, a mediji su često komentirali kako su nedodirljivi. I bili su, sve dok Matt nije neslavno odlučio s njom prekinuti.

Bili su par više od godinu dana kada je Matt Damon došao u goste u show slavne Oprah Winfrey. Voditeljica ga je pitala da joj kaže status svoje veze, a on je na to odgovorio da nije u vezi. Na sve to komentirala je i Minnie.

"Šteta što je Matt sve to rekao dok je gostovao kod Oprah. Očito mu se činilo prigodnim da cijelom svijetu objavi kako smo prekinuli, a i dalje mislim da je to bilo nepristojno. Naravno, mjesec dana ranije je u drugom showu pričao koliko me voli i da nam je super zajedno", rekla je razočarana glumica nakon njegovog gostovanja.

Driver je u tom trenutku njega smatrala dečkom, a navodno prije showa nije s njom razgovarao ni o čemu. 14 godina kasnije Minnie je u intervjuu rekla da je bila mlada i da se potpuno zaljubila u Matta. Način na koji je prekinuo s njom slomio joj je srce, a kada se prisjetila veze rekla je kako bi joj bilo drago da su ostali u dobrim odnosima.

Matt Damon je nakon prekida bio u vezi s Winonom Ryder koju je upoznao preko tadašnje djevojke najboljeg prijatelja Bena Afflecka, Gwyneth Paltrow. Sadašnju suprugu Lucianu Barroso upoznao je 2003., vjenčali su se dvije godine kasnije i u braku su do danas.