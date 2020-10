Matt Damon dobio je Oscara za film "Good Will Hunting" skupa sa svojim rođakom i prijateljem Benom Affleckom, a ubacili su erotsku scenu da bi vidjeli čitaju li produkcijske kuće njihov scenarij.

Matt Damon, koji 8. listopada slavi 50. rođendan, jedan je od najpoznatijih holivudskih glumaca, a podršku na svom putu do slave nije imao od roditelja koji su to sigurno kasnije požalili.

Naime, Matt je kao 16-godišnjak odlučio preseliti iz rodnog, američkog grada Cambridgea, kako bi ostvario svoj san o glumačkoj karijeri. Roditelji ga nisu podupirali i odbili su financirati njegov put u New York. No njega to nije obeshrabrilo i da bi skupio novac za preseljenje, plesao je breakdance na trgu Harvard u Cambridgeu.

Ipak, odlučio je staviti na pauzu svoj san o glumi i upisao je studij engleskog jezika na Sveučilištu Harvard. Napustio ga je dok je bio korak do diplome zbog uloge u filmu "Geronimo: An American Legend" jer je očekivao da će doživjeti veliki uspjeh. Vestern je podbacio i nije uspio ni vratiti uloženih 50 milijuna dolara nego je zaradio tek 18.6 milijuna dolara.

Prvu glavnu ulogu Matt je odigrao u filmu "The Rainmaker" 1997., a redatelj ga je Francis Ford Coppola odlučio ga je angažirati jer je vidio koliko je predan glumi. Naime, zadivilo ga je što je spreman raditi velike transformacije poput gubitka kilograma. Usto je Damon radio kao šanker u jednom baru kako bi usavršio naglasak za lik odvjetnika i angažirao je mušteriju da mu pomogne u preobrazbi govora.

Ironično je da je upravo gubitak kilograma zasmetao Mattovom kolegi Tomu Hanksu. Oni su skupa zaigrali u ratnoj drami Stevena Spielberga "Saving Private Ryan" i Damon je dobio naslovnu ulogu. Hanks je smatrao da Matt ne bi trebao utjeloviti Jamesa Francisa Ryana jer je premršav.

Glumac je tijekom godina radio razne promjene na sebi, pa se tako svojedobno ostavio i jedne loše navike. Damon je pušio, a od cigareta se odviknuo hipnozom.

Preokret u Mattovoj karijeri se dogodio 1997. godine kada je s dobrim prijateljem i daljnjim rođakom Benom Affleckom napisao scenarij za film "Good Will Hunting" koji im je donio nagradu Oscar za najbolji originalni scenarij. Kako bi snimili romantičnu dramu, Damon i Affleck su morali uložiti puno truda.

Nosili su svoj scenarij raznim produkcijskim kućama u Hollywoodu, no brinulo ih je da ga nitko zapravo nije pročitao. Zato su napravili mali test i dodali erotsku scenu u kojoj se Sean i Will ljube. Kada su se susreli s ljudima iz produkcijskom kućom Miramax, oni su im rekli da su oduševljeni scenarijem, no da smatraju kako bi trebali izbaciti tu škakljivu scenu. Matt i Ben su se složili i film je snimljen.

Osim glumom Damon je privlačio pozornost i svojim ljubavnim životom. Svojedobno je bio u vezi s kolegicom Minnie Driver oko godinu dana, a ona je navodno saznala da su prekinuli preko televizije. Naime, tijekom gostovanja u "Oprah showu" Matt je porekao da ima ikakve veze s Minnie.

Ljubio je i kolegicu Winonu Ryder i čak su bili zaručeni, no ona ga je ostavila. Odbacila ga je zbog glumca Marka Wahlberga. Šuškalo se da Matt ljubi i Penelopu Cruz, a nijedno od njih to nije potvrdilo niti negiralo.

Ipak, glumica je Damona nahvalila u "Oprah showu". "Matt je jako poseban muškarac, duhovit je jedan od najvelikodušnijih ljudi koje sam srela u životu. Nema mana", istaknula je.

Damon se konačno skrasio 2005. s dizajnericom interijera Lucianom Barroso (44) s kojom je dobio kćeri Isabellu (14), Giju (12) i Stellu (9). Glumac smatra i Lucianinu kćer Alexiju (21) svojom, pa ju nikada ne oslovljava pokćerkom.