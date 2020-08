Robin Williams zvao je redatelja Stevena Spielberga kada je snimao potresni film "Schindler's List" da ga nasmije, pokušao je nagovoriti školu da primi natrag mladu glumicu Lisu Jakub, a svog agenta je nagovorio da zastupa Ethana Hawkea.

Robin Williams bio je jedan od najboljih komičara svih vremena, a njegova smrt 11. kolovoza 2014. šokirala je cijeli svijet.

Prema riječima njegove supruge Susan Schneider, glumac se nije mogao nositi sa svojom dijagnozom demencije Lewyevih tjelešaca i zato je digao ruku na sebe. Otkrila je da se Robinu godinu dana prije smrti borio sa strahom, anksioznošću, depresijom i nesanicom te je gubio pamćenje i postao paranoičan što je posljedica demencije. Medicinski stručnjaci su obdukcijom ustanovili da je bolovao od Parkinsonove bolesti.

Williams, koji je imao 63 godine kada je umro, je postao poznat po svojim improvizacijskim vještinama i mnoštvu pamtljivih glasova koje je sam izmislio. Počeo je izvoditi stand up komediju sredinom 70-ih u San Franciscu i Los Angelesu, a proslavio se igrajući izvanzemaljca Morka u seriji "Mork & Mindy".

Inače, u svoj rodni San Francisco se Robin vratio nakon što je napustio Julliards, privatni konervatorij umjetnosti u New Yorku. Nije mogao pronaći glumački angažman, no vidio je oglas za radionicu u crkvi i tu je zapravo počelo njegovo zanimanje za stand up komediju. "Otišao sam na tu radionicu u podrumu Luteranske crkve i bila je riječ o stand up komediji, pa ne možete improvozirati s drugima, no ja sam to počeo raditi. I onda sam shvatio: 'Pa ja tu gradim svoj nastup' ", svojedobno je rekao Williams.

Glumac je 2001. posjetio gorilu Koko u u skloništu u Kaliforniji s kojom se sprijateljio. Njezini njegovatelji su joj pokazali jedan od njegovih filmova i činilo se kao da ga je prepoznala. "Podijelili smo nešto izvanredno, smijeh", rekao je Robin nakon susreta s Koko prilikom kojeg ju je navodno škakljao. Njegovatelji su podijelili vijest o komičarevoj smrti s njom i kažu da je tugovala zbog toga.

Williams je tijekom školovanja u New Yorku bio i mimičar u Central parku. 1974. fotograf Daniel Sorine je fotografirao njega i prijatelja Todda Oppenheimera. "Privukao me njima njihov intenzitet, osobnost i fizička fluidnost", rekao je Sorine. Robin je svoju vještinu mimike oživio 1991. u filmu "Shakes the Clown".

Vjerojantno jedan od njegovih najpamtljivih filmova je "Mrs. Doubtfire" u kojem mu je Lisa Jakub tumačila kćer. Ona je otkrila da joj je Williams jako pomogao jer joj je taj agažman utjecao na školovanje. "Kada sam imala 14 godina, otišla sam na lokaciju za snimanje 'Mrs. Doubtfire' na pet mjeseci i u mojoj srednjoj školi nisu bili sretni. Moj posao je značio više opterećenja za učitelje i nisu bili opremljeni za netradicionalnog učenika. Pa su me za vrijeme snimanja izbacili iz škole", ispričala je Lisa.

Robin je shvatio koliko je uzrujana zbog takvog razvitka situacije, pa je napisao pismo i poslao ga njezinoj školi. "Učenik takvog kalibra i talenta bi treba biti ohrabren da ode u svijet i uči kroz rad. Trebala bi biti ohrabrena da se vrati u učionicu kada završi s tim iskustvima i dijeli ih te da motivira kolege da postignu nešto više. Ona je dragocjen dodatak toj učionici", istaknuo je glumac.

Navodno je škola uokvirila njegovo pismo, no nisu dozvolili Lisi da se vrati. "No ono što je bitno iz te priče je da se Robin zauzeo za mene. Imala sam samo 14 godina i već sam sam vidjela da sam u industriji u kojoj ti puno ljudi zabije nož u leđa. No bilo je očigledno da mi je Robin čuvao leđa", zaključila je Jakub.

Iako je oduševio likom Morka u sitcomu "Mork & Mindy", Williams nije bio prvi izbor za tu ulogu. Producenti su otkrili da je prvi scenarij bio užasan i da su našli nekog glumca koji je na kraju odustao. Na kraju su tražili nekog novog i naišli na tad još neiskusnog Robina koji je sve pobljšao.

Mnogi pripadaju zasluge Williamsu što je postalo uobičajeno da zvijezde daju glasove likovima u animiniranim filmovia. Naime, uspjeh "Aladdina" 1992. u kojem je Robin posudio glas duhu iz svjetiljke potaknuo je produkcijske kuće da im to postane dio prakse. Glumac je sudjelovao i u snimanju animiniranih hitova "King of Thieves", "Happy Feet" i "Happy Feet 2".

Komičar je 1998. osvojio Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu "Good Will Hunting", a tijekom govora mu se dogodio veliki propust. Progovorio je o tome kasnije u "The Grahan Norton Showu". "Zaboravio sam zahvaliti majci koja je bila u publici. Čak mi je i terapeut rekao da sam gadno zeznuo. Mama mi je godinama znala govoriti: 'Znaš li odakle si izašao? Kako je nagrada?' ", ispričao je Robin sa smiješkom.

Slavni redatelj Steven Spielberg otkrio je koliko je Williams volio tješiti i pomagati ljudima da bude sretniji. Steven i Robin su 1991. snimili film "Hook" u kojem je glumac utjelovio Petra Pana i jako su se zbližili. Upravo zato je kasnije kad je Spielberg snimao potresni film "Schindler's List" komičar ga redovito zvao. "Znao je kroz što prolazim i zvao me jednom tjedno prema rasporedu te bi odradio 15 minuta stand up komedije preko telefina. Smijao bih se histerično jer sam toliko toga morao izbaciti iz sebe", prisjetio se redatelj.

Nije samo Lisi i Stevenu pomogao nego i glumcu Ethanu Hawkeu koji je to sve otkrio 2018. tijekom gostovanja u emisiji "The Graham Norton Show". Naime, on je s Robinom snimao film "Dead Poets Society". "Htio sam biti ozbiljan glumac. Htio sam zaista ući u svoj lik i ne smijati se. Što sam se više trudio da se ne smijem, to je više Robin ludio. Ismijavao me: 'Oh, ovaj se ne želi smijati'. Ja sam bio sve ljući jer sam mislio da ne shvaća da želim dobro raditi svoj posao", prisjetio se Hawke. Glumac je bio uvjeren tijekom snimanja da ga Williiams mrzi.

Kada su završili, Ethan se vratio dodatnom glumačkom školovanju, no onda je primio iznenađujući poziv. Bio je Robinov agent koji ga je želio zastupati jer mu ga je on preporučio. Hawke je otkrio da još ima tog istog agenta.

Williams je bio jako dobar prijatelj s komičarem i glumcem Billyjem Crystalom i znali su satima pričati preko telefona. Oni su se zbližili još 1986. kada su skupa s Whoopi Goldberg bili domaćini emisije "Comic Relief" koja je prikupljala novac za beskućnike. "Bili smo poput dva jazz glazbenika. Zvao me kasno navečer i pričali smo sastima. I nikad nismo pričali svojim glasovima i pod svojim imenima", istaknuo je Billy.

"Kada je objavljeno da dolazim nastupati na Broadwayju, imao sam 50 poruka od nekoga imena Gary koji me htio oblačiti za scenu", rekao je Crystal. Ispalo je da je to bio Williams. Glumac je svojedobno svojim nastupima uveseljavao i pripadnike američke vojske, a u javnosti se često isticalo da nema nikoga koga nije uspio nasmijati i da je sama njegova pojava uveseljavala ljude.

Mnogi njegove kolege kažu da je Robin na pozornici i filmskom ekranu bio fantastičan komiča, a u privatnom životu je bio veliki humanitarac i odgajao je troje djece. Tri puta se ženio i iz prva dva braka je imao kćer (31) te sinove Zacharyja (37) i Codyja (28). Svi su krenuli njegovim stopama i bave se glumom.

Robin je osvojio Oscara za "Good Will Hunting", a bio je ukupno četiri puta nominiran, za filmove "Dead Poets Society", "The Fisher King" i "Good Morning, Vietnam". Inače, u rujnu izlazi dokumentarni film o komičaru pod nazivom "Robinova želja" koji je istražio zadnje dane njegova života i bolest za koju se saznalo tek nakon njegove smrti.

U njemu sudjeluje njegova udovica Susan Schneider te ljudi koji su surađivali s njime. Susan je istaknula da joj je snimanje dokumentarca pomoglo da shvati Robinovu bolest i kroz što je prolazio zadnje dane života.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9-20h.